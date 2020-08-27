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DSÖ: Koronavirüs, milyonlarca insanın akıl sağlığını etkiledi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının neden olduğu kaygı ve korkunun, milyonlarca insanın akıl sağlığını olumsuz etkilediğini söyledi.
DSÖ: Koronavirüs, milyonlarca insanın akıl sağlığını etkiledi

DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, salgından kaynaklanan sosyal etkileşim eksikliğinin pek çok kişinin psikolojisini derinden etkilediğini vurguladı.

"Milyonlarca insanın akıl sağlığını etkiledi"

"Covid-19, neden olduğu kaygı ve korku ile ruh sağlığı hizmetlerinde oluşturduğu aksaklıklar yüzünden milyonlarca insanın akıl sağlığını etkiledi" diyen Ghebreyesus, bakımevleri ve akıl hastanesi gibi yerlerde bulunanların Covid-19 riski altında olduğunun altını çizdi.

Ghebreyesus, ruh sağlığıyla ilgili hizmet veren sağlık kuruluşlarının bazılarının, Covid-19 hastalarının tedavilerinin yapılması için kapatıldığını belirterek, "Akıl sağlığı zaten dünya çapında ihmal edilen bir sağlık sorunuydu. Bir milyara yakın insan, ruhsal bir bozuklukla yaşıyor. Her yıl 3 milyon kişi aşırı alkol kullanımından ölüyor. Her 40 saniyede bir kişi de intihar ediyor" diye konuştu.

Az sayıda kişinin kaliteli akıl sağlığı hizmetlerine erişebildiğini aktaran Ghebreyesus, düşük ve orta gelirli ülkelerde, zihinsel, nörolojik ve madde kullanım bozuklukları olan kişilerin yüzde 75'inden fazlasının hiçbir tedavi görmediği uyarısında bulundu.

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