DSÖ: Koronavirüse karşı saldırgan olmalıyız

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs pandemisinin hızlandığını, ancak gidişatı değiştirebileceklerini belirtti.

Koronavirüsle mücadeleyi futbol taktikleriyle karşılaştıran Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Bir futbol maçını sadece savunma yaparak kazanamazsınız. Saldırmalısınız da" diye konuştu.

Tedros, fiziksel mesafe koymanın salgının yayılımını yavaşlatabileceğini dile getirerek bunun, "kazanmamıza yardımcı olmayacak bir savunma önlemi" olduğunu da sözlerine ekledi.

"TÜM ŞÜPHELİ VAKALARA TEST YAPILMALI"

"Kazanmak için virüse karşı agresif ve hedeflenmiş taktiklerle saldırmamız gerekiyor" diyen Tedros, tüm şüpheli vakaların teste tabi tutulması yönündeki çağrısını yineledi.

Tedros, tespit edilen her vakanın izole edilmesi ve bakımının yapılasının; her yakın temasın izlenmesi ve karantina uygulanmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

"HENÜZ ETKİLİ BİR TEDAVİ YOK"

Covid-19'a karşı aşı ve ilaç üretme yönünde yürütülen araştırma ve geliştirme faaliyetlerine de övgüde bulundu. Ancak Tedros, Covid-19'a karşı henüz etkili olduğu kantlanmış bir tedavinin bulunmadığını ifade etti.

Sağlık çalışanları arasında çok sayıda vakanın olduğunu gösteren "endişe verici" raporların olduğunu söyleyen DSÖ Başkanı, "Onları virüsten korumak en öncelikli konu olmalıdır zira aksi durumda birçok insan ölecek" ifadelerini kullandı.