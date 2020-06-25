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DSÖ, 'oksijen kıtlığı' uyarısında bulundu

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalananların sayısı 10 milyona yaklaşırken Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ), oksijen konsantratörü kıtlığı başladığını duyurdu.
DSÖ, 'oksijen kıtlığı' uyarısında bulundu

DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Birçok ülke oksijen konsantratörü almakta zorlanıyor" dedi ve ekledi; "Şu anda talep, arzı aşıyor".

Yeni tip Koronavirüs bugüne kadar 9.5 milyondan fazla insanı enfekte etti,. Son bir haftada vaka sayısı yaklaşık bir milyon arttı. Tedros, bu durumun dünya genelinde oksijen ihtiyacını 620 bine çıkarttığını ifade etti.

DSÖ, 14 bin oksijen konsantratörü satın aldıklarını ve bunları gelecek haftalarda 120 ayrı ülkeye dağıtacaklarını ifade etti. Tedros, gelecek 6 ay içerisinde 170 bin konsantratör daha almak istediklerini dile getirdi.

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