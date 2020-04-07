DSÖ: Önlemleri erken bırakmayın yoksa başa döneriz

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Lindmeier, ülkelere koronavirüs önlemlerinin erkenden bırakılmaması uyarasında bulunarak, 'Yoksa tekrar başa dönebiliriz' dedi.

Dünya genelinde koronavirüse bağlı vaka sayısı 1 milyon 359 bine çıkarken, toplam ölüm sayısı da 75 bini geçti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, ülkelere uyarıda bulunarak, "En önemli şey, önlemleri erkenden bırakmamak. Yoksa başa dönebiliriz" açıklamasında bulundu.

DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier bugün sanal bir basın toplantısı düzenledi. Lindmeier, bazı ülkelerde uygulanan sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamaların sonlandırılmaması gerektiğini söyledi.

Lindmeier, “Yapılacak en önemli şeylerden biri sokağa çıkma uygulamalarının erken bir şekilde kaldırılmasıdır, aksi takdirde en başa dönülebilir. Bu aynı hastayken yataktan erken çıkmanız ve hızlı bir şekilde tekrar hastalık belirtileri göstermeniz gibi bir durum” dedi.