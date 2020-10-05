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DSÖ, Türkiye'nin Covid-19 Raporunu Yayımladı

DSÖ Türkiye Covid-19 Raporunu Yayımladı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye’nin Covid-19 mücadelesine yönelik rapor yayımladı.
DSÖ, Türkiye'nin Covid-19 Raporunu Yayımladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye’nin Covid-19  mücadelesine yönelik rapor yayımladı. 

Editörlüğünü, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Dr. Hans Kluge'nin yaptığı rapor, aynı zamanda  Avrupa Bölgesinde  Covid-19  ile mücadele kapsamında yayımlanan ilk rapor olma özelliği de taşıyor.

Söz konusu raporda, kararlılıkla uygulanan tedbirler ve çok sektörlü yaklaşım sayesinde Türkiye’nin Covid-19 mücadelesi kapsamında  elde ettiği başarı detaylı bir şekilde ele alındı.

Türkiye'nin virüsün ülkeye girişini önlemeye yönelik çabalarından övgüyle söz edildi. Sonraki süreçte ise bilimsel yaklaşımla salgının hızla kontrol altına alınmasının, ölüm oranlarının dünya ortalamasının oldukça altında tutulmasında etkili olduğu vurgulandı.

Raporun sonuç bölümünde; Türkiye’nin tecrübesi, siyasi kararlılığı ve çok paydaşlı yaklaşımı ile halk sağlığı acil durumlarında verilen mücadeledeki rolünün önemine vurgu  yapıldı; genç nüfusu  avantaja çevirdiğine, yaşlıların korunması ve enfeksiyonun yayılmasının önlenmesi için erken dönemde önleyici tedbirler alındığına dikkat çekildi.

Türkiye'nin, başka ülkelerin deneyimlerini gözlemleyerek bilimsel verilerle ulusal rehberini güncellediği, böylelikle küresel düşünüp ulusal kararlar aldığı belirtildi. Türkiye'nin pandemi mücadele stratejisinden övgüyle söz edildi.

Birçok ülkeden farklı olarak Türkiye'de,   ülke genelinde standart tedavi algoritmalarının uygulandığı; stratejik ürünlerin stoklanması ve yerli üretimi sayesinde koruyucu malzeme, ilaç ve tıbbi ekipman konusunda eksiklik yaşanmadığı ifade edildi.

Türkiye'nin en zengin ülkeler arasında olmamasına rağmen salgınla mücadelede en cömert davranan ülkelerden biri olduğunun altı çizildi.  
Kendi ihtiyacını karşılamakla birlikte, ihtiyaç sahibi ülkelere koruyucu ve tıbbi malzeme göndererek küresel dayanışma örneği gösterdiği belirtildi.

DSÖ ve diğer paydaşlardan destek alan Türkiye'nin deneyimleri ve iyi uygulamalarının bir çok ülkeye örnek olduğu ve küresel sağlığa katkı sağladığı ifadelerine yer verildi.

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