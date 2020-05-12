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DSÖ üç ülkeyi örnek gösterdi

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs kısıtlamalarını gevşeten ülkelere son derece dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.
DSÖ üç ülkeyi örnek gösterdi

Pazartesi günü internet üzerinden verilen brifingde konuşan DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, korona kısıtlamalarını kaldırmanın "karmaşık ve zor" bir iş olduğunu söyledi. Tedros, kısıtlamaların "yavaş ve istikrarlı" bir biçimde gevşetilmesinin kilit önem taşıdığını kaydetti.

VAKA TAKİBİNİN ÖNEMİNE VURGU YAPILDI

Genel Direktör Tedros, Almanya, Güney Kore ve Çin'in, vakalar yeniden patlak verdiği takdirde durumu kontrol altına alabilecek sistemlere sahip olduğunu söyledi. DSÖ Acil Durumlar Birimi Başkanı Dr. Mike Ryan da, Almanya ve Güney Kore'nin hazırlıklarını överek her iki ülkenin de ortaya çıkan yeni enfeksiyonların üstesinden gelebilecek kapasiteye sahip olduğunu belirtti. Bu ülkelerin vaka takip sistemleri sayesinde vaka sayılarındaki olası artışları baskılayabileceğini kaydeden Ryan, bunun büyük ikinci dalgaların önlenmesi için kilit önem taşıdığını vurguladı.

BAZI ÜLKELER DE ELEŞTİRİLDİ

Gözlerini açan ve gözlerini açık tutmak isteyen ülkeleri örnek göstermek çok önemli" diye konuşan Ryan, ismini vermediği bazı ülkeleriyse "gözleri bağlı bir biçimde sürecin üstesinden gelmeye çalışmakla" eleştirdi. Kısıtlamaları gevşetme kararı alan Almanya'da salgın yeniden hız kazanmış bulunuyor. Güney Kore'de ise gece kulüplerinin yeniden açılmasıyla birlikte yeni vakalara rastlandı.

"SÜRÜ BAĞIŞIKLI" UYARISI

Sürü bağışıklığı tartışmalarına da değinen Ryan, yaşı ileri bir grup kişiyi feda ederek topluma sürü bağışıklığı kazandırma fikrinin "çok ama çok tehlikeli bir hesap" olduğunu söyledi.Virüsün yeniden patlak verebileceği uyarısında da bulunan Ryan, "Hastalık, toplu enfeksiyon kümelerini inceleme imkanı olmaksızın düşük bir seviyede seyrettiği takdirde, virüsün yeniden patlak vermesi ihtimali her zaman mevcuttur" diye konuştu.

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