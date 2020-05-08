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DSÖ, virüsün kaynağının yarasa olduğunu doğruladı

DSÖ'den yapılan açıklamada, koronavirüsün yarasalardan doğal yollarla bulaştığı ve Çin’deki hayvan pazarının virüsün yayılmasında rol oynadığını vurgulandı.
DSÖ, virüsün kaynağının yarasa olduğunu doğruladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyayı etkisi altına koronavirüs salgınına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

"VİRÜS YARASADAN BULAŞTI"

DSÖ, Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüsün yarasalardan doğal yolla bulaştığını ve Çin’in Vuhan şehrinde yer alan vahşi hayvan pazarının enfeksiyonun yayılmasında rolü olduğunu söyledi.

TRUMP VE POMPEO'NUN  İDDİALARI

Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, virüsün Vuhan'daki bir laboratuvarda ortaya çıktığını iddia etmiş ve elinde konuyla alakalı deliller olduğunu söylemişti.

DSÖ ise ABD’nin bu iddialara yönelik hiçbir kanıt göstermediğini vurgulamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da koronavirüsün Çin'deki bir laboratuvardan çıktığını iddia etmişti.

"ARAŞTIRMACILARI KABUL ETMEYECEĞİZ"

Çarşamba günü Çin Kızılhaç Başkanı Chen Zhu, Çin'in, salgın bitene kadar uluslararası uzmanların hiçbirini  koronavirüsün kaynağını soruşturmak için ülkeye kabul etmeyeceğini söyledi.

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