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DSÖ'den aşı açıklaması: Tarih verdiler

Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip koronavirüs için dünya genelinde geliştirilme aşamasındaki 180 aşı adayından 35'nin insanlar üzerinde denendiğini, bazı aşı adaylarının sonuçlarının yıl sonunda ortaya çıkacağını bildird
DSÖ'den aşı açıklaması: Tarih verdiler

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde videokonferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastalarına yönelik etkili bir tedavi bulunması amacıyla mart ayında DSÖ'nün "Dayanışma Denemesi" programını başlattığını anımsattı.

"ŞU ANDA 180 AŞI GELİŞTİRİLME AŞAMASINDA"

Bu denemeler sonucunda Covid-19 tedavisinde "Deksametazon" isimli ilacın, durumu kritik ve şiddetli olan hastalarda etkili olduğunun kanıtlandığını vurgulayan Ghebreyesus, bazı ilaçların etki göstermediğini bazılarının denemelerinin ise hala sürdüğünü söyledi.

Ghebreyesus, dünya genelindeki Covid-19 aşı çalışmaları hakkında ise "Şu anda 180 aşı geliştirilme aşamasında. Bunlardan 35'i insanlar üzerinde deneniyor. Tarihte hiçbir hastalık araştırmalarda böylesine hızlı bir ilerlemeye tanık olmamıştır. Bu, dünyanın son yıllarda yaptığı bilim ve teknolojideki inanılmaz ilerlemelerin bir kanıtıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Covid-19 için etkili bir tedavi bulunması için mevcut araştırmaların daha da hızlandırılması gerektiğini ifade eden Ghebreyesus, ortaya çıkacak ürünlere, mümkün olabildiğince fazla insanın erişmesi gerektiğini kaydetti.

Ghebreyesus, salgında en büyük korkusunun ise "küresel dayanışma eksikliği" olduğunu tekrarladı, dünyaya salgına karşı birlik içinde hareket etme çağrısında bulundu.

COVID-19 AŞI SONUÇLARI YIL SONUNDA ORTAYA ÇIKACAK

Basın toplantısında, DSÖ bilim heyetinden başuzman Dr. Soumya Swaminathan ve DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan da soruları cevapladı.

Swaminathan, dünyada halen insanlar üzerinde denenen 35 aşının üretimine ne zaman geçileceğine ilişkin sorusu üzerine, aşı çalışmaları sürecinde yeterli veri ve insan kaynağına ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekti.

Swaminathan, "Covid-19 klinik denemelerinin zaman aldığını hatırlamamız gerekiyor. Bu konuda acele edemeyiz" dedi.

Güvenli ve etkili bir aşının ortaya çıkabilmesi için 10 binlerce insanın klinik denemelere katılmak için başvuru yapması gerektiğine işaret eden Swaminathan, "Dolayısıyla temmuz ayında birkaç deneme başladığı için, yıl sonu itibarıyla geçici sonuçlar da olsa bazı sonuçlar almaya başlayabiliriz" bilgisini paylaştı.

Swaminathan, bir aşının piyasaya sürülmeden önce en az 6 ay güvenlik kontrollerinin yapılması gerektiğinin altını çizdi.

OXFORD ÜNİVERSİTESİNİN COVID-19 AŞI DENEMELERİ UYARI İŞARETİ

Oxford Üniversitesi ve ilaç şirketi AstraZeneca'nın beraber geliştirdiği Covid-19 aşısının, klinik denemelerinin bir katılımcının hastalanması üzerine askıya alınmasının da diğer aşı çalışmaları için "uyarı işareti" olduğunu vurgulayan Swaminathan, "Bu, klinik gelişimde inişler ve çıkışlar olduğunu ve bunlara hazırlıklı olmamız gerektiğini kabul etmek için yapılan bir uyarı işaretidir. Ama, cesaretimizin kırılmasına gerek yok. Olur böyle şeyler" ifadesini kullandı.

DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Ryan ise aşı çalışmalarındaki rekabete dikkati çekti.

Ryan, "Bu bir yarış. Bu virüse karşı bir yarış ve hayat kurtarmak için bir yarış. Şirketler arası bir yarış değil. Ülkeler arası bir yarış değil. Halk sağlığını desteklemek ve mümkün olan en güvenli ve en etkili yolu desteklemek için bir yarış" değerlendirmesinde bulundu.

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