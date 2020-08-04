DSÖ'den çarpıcı araştırma

Almanya’da Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verileriyle hazırlanan koronavirüs(Covid-19) aşı çalışmasına ilişkin araştırmada, aşıya en yakın şirketin Türk Prof. Dr. Uğur Şahin’in başında olduğu Biontech şirketi favori gösterildi.

Dünya Sağlık Örgütü internet sitesinde koronavirüs aşısına dair dünya genelinde yaklaşık 200 şirketin üniversite ve enstitünün aşı çalışmalarına devam ettiği belirtildi. Yayınlanan raporda, hangi projelerin en gelişmiş olduğunu ve hangi aşamalarda oldukları da açıklandı. İlk üç aşamanın denekler üzerindeki testlere, dördüncü aşamada çalışma sonuçlarının ise gözden geçirilmesine yer verildi.

ŞAHİN'İN BAŞINDA OLDUĞU ŞİRKET AŞIYA YAKIN

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine dayandırılarak yapılan aşı araştırmasında Almanya'nın Mainz merkezli ve Türk Prof. Dr. Uğur Şahin’in başında olduğu Biontech şirketinin rakiplerine göre önde olduğu ifade edildi. Araştırmada, Biontech'in ABD merkezli ilaç devi Pfizer ile birlikte Covid-19 aşısını geliştirmek için çalıştıklarını, Fosun isimli Çin firmasının projeye Mart ayında katılarak pazarlamada Çin haklarını güvence altına alındığı ifade edildi. Almanya’nın küresel dayanışmayla hareket ederek İngiliz ilaç şirketi AstraZeneca'dan toplam 400 milyon değerinde aşı tüpü almayı garanti ettiği de vurgulandı.