DSÖ'den gençlere korona uyarısı

Koronavirüs sonrası en çok etkilenen yaş grubunun 30 yaş üstü olaması gençleri rehavete soktu.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün İsviçre’nin Cenevre kentindeki genel merkezinde internet üzerinden basın toplantısı düzenledi.

Ghebreyesus, “virüsün en fazla yaşlı insanları etkilemesine karşın, gençlerin de bundan de azade olmadığını” söyledi.

"YENİLMEZ DEĞİLSİNİZ ÖLEBİLİRSİNİZ"

DSÖ Direktörü Ghebreyesus, hastalığı belirti göstermeden atlatabildikleri için virüsün yayılmasına sebep olabilecek gençlere yönelik dikkat çeken şu uyarıyla sözlerine devam etti:

“Yenilmez değilsiniz. Bu virüs haftalarca hastanede kalmanıza yol açabilir ve hatta sizi öldürebilir. Hastalanmasanız bile, gideceğiniz yerle ilgili yapacağınız tercihler, başka birinin hayatı ve ölümü arasında fark yaratabilir.”