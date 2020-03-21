  • BIST 85.796
  • Altın 315,616
  • Dolar 6,5404
  • Euro 6,9986
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 2 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı'dan koronavirüs salgınına karşı yeni tedbirler
»

DSÖ'den gençlere korona uyarısı

Koronavirüs sonrası en çok etkilenen yaş grubunun 30 yaş üstü olaması gençleri rehavete soktu.
DSÖ'den gençlere korona uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün İsviçre’nin Cenevre kentindeki genel merkezinde internet üzerinden basın toplantısı düzenledi.

Ghebreyesus, “virüsün en fazla yaşlı insanları etkilemesine karşın, gençlerin de bundan de azade olmadığını” söyledi.

"YENİLMEZ DEĞİLSİNİZ ÖLEBİLİRSİNİZ"

DSÖ Direktörü Ghebreyesus, hastalığı belirti göstermeden atlatabildikleri için virüsün yayılmasına sebep olabilecek gençlere yönelik dikkat çeken şu uyarıyla sözlerine devam etti:

“Yenilmez değilsiniz. Bu virüs haftalarca hastanede kalmanıza yol açabilir ve hatta sizi öldürebilir. Hastalanmasanız bile, gideceğiniz yerle ilgili yapacağınız tercihler, başka birinin hayatı ve ölümü arasında fark yaratabilir.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hakkari'de taksiciler sağlık personelini ücretsiz taşıyacak21 Mart 2020 Cumartesi 10:02
  • TRT uzaktan eğitim için sınıfları stüdyoya, stüdyoları sınıfa çevirdi21 Mart 2020 Cumartesi 09:57
  • BAE'de koronavirüsten ilk ölümler21 Mart 2020 Cumartesi 09:54
  • İçişleri Bakanlığı'ndan asker uğurlaması uyarısı: Sosyal mesafe kuralına uyalım21 Mart 2020 Cumartesi 09:47
  • Koronavirüste son dakika gelişmesi! Sayı fırladı21 Mart 2020 Cumartesi 09:46
  • Bulgaristan korona yardımı için Türkiye'ye minnettar21 Mart 2020 Cumartesi 09:39
  • Koronavirüs alışveriş tercihlerini değiştirdi21 Mart 2020 Cumartesi 09:36
  • Kuzey Kore'den iki yeni füze denemesi21 Mart 2020 Cumartesi 09:31
  • Rusya ile ilgili 'Kaddafi' iddiası: Kaddafi rejimini tekrar kurma istiyor21 Mart 2020 Cumartesi 09:28
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı sesli mesajla çağrı21 Mart 2020 Cumartesi 09:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti