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DSÖ'den kolera uyarısı: Yemen'de binlerce şüpheli vaka var

DSÖ, Yemen'de yaklaşık 113 bin kişinin kolera salgınına yakalanmış olma ihtimalinin bulunduğunu açıkladı. DSÖ, ishal ve susuzluğun koleranın en bariz belirtileri arasında yer aldığına da belirtti.
DSÖ'den kolera uyarısı: Yemen'de binlerce şüpheli vaka var

Dünya Sağlık Örgütü Yemen Ofisi, Ocak ayından bu yana Yemen'de şüpheli kolera vakalarının sayısının yaklaşık 113 bin olduğunu duyurdu. 

Vakalardan 56'sının laboratuvardaki araştırmalarla kesinleşmiş olduğu, 29 kişinin kesin ölüm sebebinin kolera olduğunun doğrulandığı kaydedildi. 

Açıklamada, DSÖ'nün 138 merkezi ishal ve 58 merkezi susuzluk tedavisi için desteklediği bildirildi. DSÖ, ishal ve susuzluğun koleranın en bariz belirtileri arasında yer aldığına işaret etti. 

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