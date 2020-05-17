DSÖ'den kolera uyarısı: Yemen'de binlerce şüpheli vaka var

DSÖ, Yemen'de yaklaşık 113 bin kişinin kolera salgınına yakalanmış olma ihtimalinin bulunduğunu açıkladı. DSÖ, ishal ve susuzluğun koleranın en bariz belirtileri arasında yer aldığına da belirtti.