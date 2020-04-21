DSÖ'den koronavirüs uyarısı: Daha en kötüsünü görmedik

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, 'Bu virüs yeni ve grip gibi ciddi bulaşma huyları var. Aynı zamanda da SARS ve MERS'te olduğu gibi çok büyük bir katil. Koronavirüs çok tehlikeli bir kombinasyon. Daha en kötüsünü görmedik' ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dünyanın henüz "en kötü durumla" karşılaşmadığı uyarısında bulundu.

Ghebreyesus, DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında, dünyanın salgının üstesinden gelmek için ulusal ve küresel ölçekte birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Salgına karşı "küresel dayanışma" ve "ulusal birlik" çağrısını yineleyen Ghebreyesus, bunun olmaması durumunda dünya genelinde koronavirüs nedeniyle daha fazla insanın öleceği uyarısını yaptı.

Ghebreyesus, "Bu ikisi olmadan, bize inanın ki daha en kötüsü bizi bekliyor. Bu trajediyi önleyelim. Bu öylesine bir virüs ki daha pek çok insan anlayabilmiş değil" dedi.

"ÇOK TEHLİKELİ BİR KOMBİNASYON"

DSÖ üyesi 194 ülkeye "koronavirüse karşı dürüst ve içten bir milli birlik" sergilemeleri çağrısı yapan, küresel dayanışmanın da ancak bu şekilde başarıya ulaşacağını vurgulayan Ghebreyesus, "Bu virüsü birbirinizle kavga etmek veya siyasi puan kazanmak için bir fırsat olarak kullanmayın. Bu tehlikeli bir durum. Ateşle oynamak gibi bir şey. Lütfen birlikte hareket edin" değerlendirmesinde bulundu.

Yeni tip corona virüsün hala pek çok bilinmezi olduğunu tekrarlayan Ghebreyesus, şöyle konuştu:

"Bu virüs tehlikeli. Bu virüs bir numaralı halk düşmanı. Bu virüs yeni ve grip gibi ciddi bulaşma huyları var. Tıpkı grip gibi çok bulaşıcı. Aynı zamanda da SARS ve MERS'te olduğu gibi çok büyük bir katil. Bunun çok tehlikeli bir kombinasyonu var."

ABD'NİN İDDİALARINA YANIT

ABD yönetiminin, DSÖ'nün kendilerinden bilgi sakladığı yönündeki bir soruya ise Ghebreyesus, ABD dahil hiçbir üye devletten salgına ilişkin herhangi bir bilgi saklamadıkları karşılığını verdi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (CDC) 15 personelin ocak ayından bu yana DSÖ'de geçici olarak görevlendirildiğini aktaran Ghebreyesus, "CDC çalışanlarının bizimle olmasının anlamı, birinci günden itibaren ABD'den bir şey saklamadığımız anlamına geliyor. Tüm ülkeler anında bilgi sahibi oluyor" diye konuştu.

ABD DSÖ'YE DAHA FAZLA YETKİ VEREN BİLDİRİYE ENGELLEDİ

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) mali desteğini durduran ABD'den tartışma yaratacak bir adım daha geldi.

The Guardian'ın haberine göre, G20 ülkelerinin sağlık bakanlarının hazırladığı ortak bildiride 'DSÖ'ye koronavirüs salgınını koordine etmede daha fazla yetki verilmesi' konusunda mutabık kalındı ancak ABD bildiriye destek vermedi.

ABD'NİN DESTEKLEMEDİĞİ BİLDİRİ GERİ ÇEKİLDİ

Bu gelişmenin ardından G20 ülkeleri söz konusu bildiriyi kullanmadı ve telekonferans yoluyla yapılan zirvenin ardından, "Dünyanın pandemiye verdiği karşılıkta eksikler bulunuyor" ifadelerini içeren daha kısa bir bildiri yayımlandı.

Zirveye ev sahipliği yapan Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Tevfik el-Rabia, Pazar akşamı yapacağını açıkladığı basın konferansını da iptal etti. Bakan Rabia, toplantının iptal edilmesine gerekçe olarak 'acil olarak katılması gereken bir toplantıyı' işaret etti.

NE OLMUŞTU?

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde 1948'de kurulan Dünya Sağlık Örgütü, (DSÖ) koronavirüs salgınının ardından adeta hedef tahtası haline getirilmişti.

DSÖ, 'Çin'in salgındaki rolünü gizlemek, hatta teşvik etmek, Çin'in piyonu olmak, küresel acil durum ve pandemi ilan edilmesinde geç davranmak, ülkelere defalarca 'Çin ile sınırlarınızı kapatmayın' çağrısı yaparak salgının küresel boyutta hızla yayılmasında büyük pay sahibi olmakla' suçlanmıştı.

DSÖ'yü hedef alan ABD Başkanı Donald Trump, suçlamalarla da kalmayarak geçen hafta ülkesinin örgüte sağladığı fonları durdurma talimatı vermişti.