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DSÖ'den Kovid-19 itirafı

DSÖ'nün Kovid-19'a karşı mücadele ekibinin lideri Maria Van Kerkhove, iyileşen Kovid-19 hastalarına koronavirüsün (corona virüs) yeniden bulaşıp bulaşmayacağına sorusuna cevap verdi.
DSÖ'den Kovid-19 itirafı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'u atlatan kişilere koronavirüsün tekrar bulaşıp bulaşmayacağına ilişkin 'tam bir cevabın' bulunmadığını, bu konuda araştırmaların devam ettiğini açıkladı.

"SARS KARŞI BAĞIŞIKLIK KAZANILMIŞTI"

DSÖ'nün Kovid-19'a karşı mücadele ekibinin lideri Maria Van Kerkhove, düzenlediği basın toplantısında tedavisi tamamlanan ve iyileşen Kovid-19 hastalarına koronavirüsün yeniden bulaşıp bulaşmayacağını değerlendirdi. 

Kerkhove, geçmişte SARS yakalananlarda hastalığa karşı antikor geliştiğini belirterek, bu hastaların 12 ay veya daha fazla süre koronavirüse bağışıklık kazandığını hatırlattı.

"TAM BİR CEVABIMIZ YOK"

Normal gripte ise bağışıklık süresinin daha kısa olduğunu belirten Kerkhove, 'koronavirüs ikinci kez bulaşır mı' sorusuna "Tam bir cevabımız yok. Ancak, bu aktif bir araştırma alanı ve şunu söylemeliyim ki tüm dünyada aktif ortak bir araştırma devam ediyor" cevabını verdi.

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