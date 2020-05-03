  • BIST 101.110
  • Altın 383,399
  • Dolar 7,0385
  • Euro 7,7303
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 15 °C
»

DSÖ'den Türkiye'ye övgü

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzman Orhan Koç, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Sağlık Güvenliği Projesi Koordinatörü Irshad Ali Shaikh ile videokonferans yöntemiyle görüştü.
DSÖ'den Türkiye'ye övgü

Görüşmede DSÖ Türkiye Sağlık Güvenliği Projesi Koordinatörü Shaikh, Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı tedbirler ve izlediği politikalar ile dünyaya örnek olduğunu belirti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantıya Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzman Orhan Koç ve genel müdürlük çalışanları ile DSÖ Türkiye Sağlık Güvenliği Projesi Koordinatörü Irshad Ali Shaikh'in de aralarında bulunduğu DSÖ yetkilileri katıldı. Toplantıda konuşan Koç, bakanlığa bağlı 426 Huzurevi ve Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi'nde toplam 27 bin 500 yaşlının bakım ve sağlık hizmeti aldığını bildirdi. Kuruluşlarda gıda ve malzeme tedarik zinciri ile ilgili tedbirlerden 14 gün vardiya sistemine, Sosyal İzolasyon Kuruluşları'ndan vardiya değişiminde personele uygulanan testlere kadar geniş bir çerçevede tedbir aldıklarını anımsatan Koç, şunları kaydetti:

"Bulaş yolunu, kuruluşa yeni kabulleri ve kuruluş dışına çıkışları yasaklayarak önlemiş olduk. Olası riskleri göz önüne alarak tüm kuruluşlarımızda 'izolasyon odaları ve katları' ve huzurevlerinden bağımsız alanlarda 'İzolasyon Kuruluşları' oluşturduk. Hastalanan kimseyi yeniden huzurevlerimize almadık, kendilerine İzolasyon Kuruluşları'nda hizmet verdik. Bütün kuruluşlarımızda yaşlı ve engellilerimizden şüpheli ve semptomları olanları tedavisi için hastaneye sevk ediyoruz ve 14 gün hastanede kalıyorlar ve taburcu olduklarında Sosyal İzolasyon Kuruluşları'nda hizmet alıyorlar. Sakinlerimizin tedavi süreçlerinin erken başlamış olması ve tedavilerinin hastanelerde yapılıyor olması önemli. Diğer ülkelerde yaşlıların hasta olsalar da huzurevlerinde kalma anlayışı var, bizde ise tam tersi; hastanede tedavi olmaları gerektiği anlayışı var."

'TÜRKİYE DÜNYAYA ÖRNEK OLDU'

Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Irshad Ali Shaikh, alınan tedbirlerin ve izlenen politikanın çok etkileyici olduğunu belirtti. Türkiye'nin dünyaya örnek olduğunu vurgulayan Shaikh, Türkiye tarafından kuruluşlarda alınan tedbirlerin bir yayın haline getirilerek DSÖ içinde yayımlanması kararı aldıklarını da vurguladı. Shaikh, alınan önlemler ve testlerin sık kullanımı ve yaygınlığı konusundaki duyarlılık nedeniyle Türk yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bitlis'te şehit olan iki asker için tören düzenlendi03 Mayıs 2020 Pazar 11:15
  • İngiltere'de hükümet Johnson'ın ölme ihtimaline karşın acil eylem planı yapmış03 Mayıs 2020 Pazar 11:08
  • Libya Ordusundan Hafter milislerine yönelik hava harekatı03 Mayıs 2020 Pazar 11:07
  • Obruklar, ciddi risk oluşturuyor03 Mayıs 2020 Pazar 11:00
  • İtalya yarın kademeli normale dönüşü başlatıyor03 Mayıs 2020 Pazar 10:30
  • Modernize edilen Samsun-Sivas Kalın demir yolu hattında sıra deneme seferlerinde03 Mayıs 2020 Pazar 10:27
  • Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 484 bini aştı03 Mayıs 2020 Pazar 10:14
  • Sokağa çıkma yasağının 3'üncü günü03 Mayıs 2020 Pazar 10:12
  • Polis uygulama noktasından kaçan sürücüye 10 bin TL ceza03 Mayıs 2020 Pazar 10:10
  • Datça açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem03 Mayıs 2020 Pazar 10:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti