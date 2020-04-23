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DSÖ'den Türliye açıklaması: Güzel haberi duyurdular

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan açıklamada, Türkiye konusunda temkinli iyimserlik içerisinde oldukları ve vaka sayılarının dengelenmeye başladığı belirtildi.
DSÖ'den Türliye açıklaması: Güzel haberi duyurdular


Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölümü bugün bir basın toplantısı düzenlendi.

DSÖ'nün Olay Yönetim Ekibi'nden Catherine Smallwood, Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının durumuyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Şu anda Türkiye'de vaka sayısının 100 bine yaklaştığını görüyoruz ve geçen hafta içerisinde vaka artış oranı da yaklaşık yüzde 47 oldu. Yani, belli bir düzeyde artışların halen sürdüğünü görüyoruz. Ancak Türkiye'de çok erken aşamalarda uygulanmaya başlanan önlemler sayesinde genel eğilimde vaka sayıları azalmaya ya da dengeye oturmaya başladı. Genel olarak, Türkiye konusunda vaka sayılarının dengeye oturmasıyla birlikte temkinlik bir iyimserlik içerisindeyiz."

 

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