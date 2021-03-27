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DSÖ'den 'yoksul 20 ülkeye acilen 10 milyon doz Kovid-19 aşısı bağışlayın' çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, elinde DSÖ'nün acil kullanıma onay verdiği aşıları bulunduran ülkelere seslenerek, dünyanın 20 yoksul ülkesine ivedilikle 10 milyon doz Kovid-19 aşısı bağışlanması çağrısında bulundu.
DSÖ'den 'yoksul 20 ülkeye acilen 10 milyon doz Kovid-19 aşısı bağışlayın' çağrısı

Örgütün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenleyen Ghebreyesus, dünyadaki Kovid-19 aşılarının dağıtımındaki adaletsizliğe dikkati çekti.

Ghebreyesus, 2021 başında tüm ülkelerde yılın ilk 100 gününde aşı uygulamalarının başlaması için çağrıda bulunduğunu anımsatarak, "177 ülke ve ekonomi aşılamaya başladı. COVAX yalnızca bir ay içinde 61 ülkeye 32 milyondan fazla aşı dağıttı. COVAX çalışıyor. Şu anda yılın 100'üncü gününe sadece 15 gün kaldı ve sağlık çalışanlarını ve yaşlıları aşılamaya başlayabilmek için hala aşı bekleyen 36 ülke var." dedi.

Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında gelecek 15 günde 16 ülkeye daha aşı gönderileceğini aktaran Ghebreyesus, 20 ülkenin ise Kovid-19 aşıları beklemeye devam edeceğini vurgulayarak, "COVAX teslimata hazır, ancak elimizde olmadığı için aşıları teslim edemiyoruz."dedi.

Ghebreyesus, ülkelerin aşı firmalarıyla yaptığı ikili anlaşmalar, ihracat yasakları, aşı milliyetçiliği ve aşı diplomasisi, arz ve talepte büyük eşitsizliklerin pazarda çarpıklıklara neden olduğunu vurguladı.

Ghebreyesus, dünyanın en fakir ülkelerinden 20'sinin acil 10 milyon doz aşıya ihtiyacı olduğunu belirtti.

Elinde DSÖ'nün acil kullanıma onay verdiği aşıları bulunduran ülkelere seslenen Ghebreyesus, bu 20 ülke için acilen 10 milyon doz Kovid-19 aşısı bağışlanması çağrısında bulundu.

Ghebreyesus, böylelikle isimlerini paylaşmadığı bu ülkelerdeki sağlık çalışanları ve yaşlıların gelecek iki haftada aşılanabileceğini kaydetti.

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