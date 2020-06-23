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DSP seçim kanununa ilişkin önerilerini İYİ Parti ve BBP'ye sundu

DSP Genel Başkanı Aksakal, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile BBP Genel Başkanı Destici'ye "Siyasi Partiler Kanunu ile Seçim Kanunu"na ilişkin önerilerinin yer aldığı çalışmayı sundu.
DSP seçim kanununa ilişkin önerilerini İYİ Parti ve BBP'ye sundu

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Siyasi Partiler Kanunu, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun, Milletvekili ve Mahalli İdareler Seçim Kanunları ile Yüksek Seçim Kurulu Kuruluş Kanunları" hakkındaki değişiklik önerilerini içeren çalışmayı sunmak üzere ilk olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştü.

İYİ Parti Genel Merkezinde gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmede Aksakal, kanunlarla ilgili tekliflerini anlattı ve Akşener'e önerileri içeren çalışmayı sundu.

Aksakal, daha sona BBP Genel Merkezine geçerek Genel Başkan Mustafa Destici ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı olarak yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Aksakal, Anavatan Partisi'ni de ziyaret ettiklerini, diğer partilerden de randevu istediklerini belirterek, "Önümüzdeki seçimlerde, partilerin daha demokratik ortamda seçimlere katılabilmesini sağlamak adına, siyasi partilere yapılan Hazine ve seçim yardımlarının hakça paylaşımı ile YSK'ye ilişkin önerilerimizi içeren çalışmayı takdim ettik." dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise seçim kanununun daha demokratik hale gelmesi ve temsilde adaletin sağlanmasının önemine dikkati çekti. Yönetimde istikrarın sağlandığını, hedefin artık temsilde adalet olması gerektiğini dile getiren Destici, "İnşallah önümüzdeki seçimlere Türkiye tam demokratik bir siyasi parti yasası ve seçim kanunuyla girer." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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