Dualarla açıldı

Çankırı Çerkeş Saçak Yalıözü Köyünde yapımı tamamlanan cami dualarla hizmete açıldı.

Çankırı Çerkeş Saçak Yalıözü Köyünde yapımı tamamlanan cami dualarla hizmete açıldı. Cami, Yalıözü Dernek Yönetimi tarafından hayırseverlerin katkılarıyla yapıldı.



Yalıözü Cami açılışına AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitçioğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Zaynep Yıldız, Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, Saçak Belediye Başkanı Ramazan Yarın, İYİ Parti Çankırı İl Başkanı Aydın Akbaş, şair ve tasavvuf sanatçısı Mustafa Caymaz ve çok sayıda davetli katıldı.

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