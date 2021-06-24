Dualarla İbadete Açıldı

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (eski GATA) yerleşkesinde yapımı tamamlanan cami, dualarla ibadete açıldı. ‘Gülhane’ adı verilen Selçuklu ve Osmanlı mimarisini çağrıştıran tarza inşa edilen 2 bin 500 kişilik cami büyük bir ihtiyacı karşılayacak

Caminin yapımında ağırlıklı taş ve ahşap sanatı kullanıldı.



FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağlanan Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (eski GATA) yerleşkesindeki yapımı tamamlanan cami, dualarla ibadete açıldı. Camide hastalar, hasta yakınları, üniversite öğrencileri ve diğer vatandaşlar ibadetlerini artık kolaylıkla yapabilecek.

2 BİN 500 KİŞİLİK

Selçuklu ve Osmanlı mimarisini çağrıştıran tarzda inşa edilen ve “Gülhane” adı verilen caminin açılışı geçtiğimiz günlerde yapıldı. Ağırlıklı taş ve ahşap sanatı kullanılan 2 bin 500 kişilik caminin açılışına bürokrasinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Melike Hatun Cami müezzinlerinden Hafız Ahmet Demir ve Hafız Mustafa Özcan Güneşdoğdu’nun okuduğu Kuranı Kerim tilavetleri ile program başladı.

İLK VAAZI İL MÜFTÜSÜ VERDİ

Ankara İl Müftüsü Dr. Yusuf Doğan, caminin açılışında yaptığı vaazda ibadethanelerin Müslüman insanın kimliğinin oluşumundaki önemini anlattı. Doğan, merhum Şair Sezai Karakoç’un şu dizlerini hatırlattı: “Camilerimiz minberiyle bir toplum ve bir devlet, mihrabıyla bir mabed, kürsüsüyle bir mekteptir.” Hafız Mustafa Özcan Güneşdoğdu, camideki ilk namazı kıldırarak, hutbeyi okudu. Namazın ardından Keçiören İlçe Müftüsü Mehmet Şahin tarafından edilen dua gelenleri duygulandırdı.

AÇILIŞA GENİŞ KATILIM

2 bin 500 kişilik Gülhane Cami’nin açılışına Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü ve Gülhane Camii Dernek Başkanı Prof. Cevdet Erdöl, Ankara Valisi Vasip Şahin, Eski Başbakan Yardımcısı Prof. Emrullah İşler, Eski Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, MSB Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Keçiören eski Belediye Başkanı Mustafa Ak ve Camiyi finanse eden hayırsever iş adamları katıldı. Dernek Sekreteri Dr. Eray Serdar Yurdakul, yıllardır hasretini çektikleri mabetlerine kavuştuklarını Gülhane gibi günlük insan sirkülasyonun çok olduğu bir alanda caminin kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Selçuklu ve Osmanlı mimari tarzında inşa edilen çok kapsamlı camide otopark, gasilhane, morg ve kütüphane bulunuyor.

RESMİ AÇILIŞI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN YAPMASI BEKLENİYOR

Günde 5 vakit ibadete açık olacak Gülhane Camii’nin resmi açılışının önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı bir törenle yapılması planlanıyor

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-



