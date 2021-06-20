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Dualarla Kutlandı.

Kırşehirliler Vakfı 30 Ağustos Zafer Parkı’nda bir araya gelerek babalar gününü kutladı. Dualarla başlayan etkinlikte, yöreye özgü müzikler çalındı ve yöreye özgü yemekler ikram edildi.
Dualarla Kutlandı.

Kırşehir Kültür, Eğitim, Araştırma ve Sosyal Dayanışma Vakfı üyeleri 30 Ağustos Zafer Parkı’nda bir araya gelerek babalar gününü kutladı. Dualarla başlayan programda, ahirete intikal etmiş babalar da unutulmadı. Duygu dolu anların yaşandığı etkinlikte yöreye özgü müzikler çalınarak, yemek ve meyve ikramı yapıldı. 

BİRLİK,BERABERLİK VE HEMŞEHRİLİK VURGULANDI

Birçok siyasetçi, bürokrat ve vatandaşı katıldığı programda birlik, beraberlik ve hemşehriliğin önemine vurgu yapıldı. Konu hakkında gazetemize konuşan Vakıf  Başkanı Sevilay Aslan ise tüm babaların babalar gününü kutlayarak şu ifadeleri kullandı,  “Tüm babaların babalar günü kutlu olsun. Ahirete intikal etmiş babalarımıza ise yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Vakıf olarak yaptığımızı ilk etkinlik.”

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PANDEMİ KURALLARINA UYULDU

“Pandemi sürecinde olduğumuz için temizlik ve maske ve mesafe kuralına uyarak etkinliğimi gerçekleştiriyoruz. Her şeye rağmen bizi kırmayarak gelen, bizimle birlikte olan ve bizleri bügün yalnız bırakmayan tüm hemşehrilermize teşekkür ediyorum.”

YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Katılmak isteyen ama mazeret bildirerek katılamayan çok sayıda hemşehrimiz oldu. Düğün sezonu açıldığından birçok vatandaşımız düğünlere katılmak zorunda kaldı. Buna rağmen teveccüh büyük. Ciddi bir kalabalığa ev sahipliği yapıyoruz. Bugün buraya katılamayan tüm hemşehrilermizin yüreklerinin burada olduğunu da biliyoruz.”

ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK

Aslan, bu tarz etkinliklerin devam edeceğine de işaret ederek, “Bu etkinlik bizim yaptığımız ilk etkinlik idi. Yavaş yavaş programlarımızı artıracağız ve daha sık bir araya geleceğiz. Hemşehrilerimizden olumlu tepkiler alıyoruz. ‘her şeye rağmen birlikte olmak çok güzel’ diyorlar.  Bu birlik ve beraberliğe aracı olmak bizleri mutlu ediyor. Kültürümüzü yaşatmak ve bir sonraki nesle doğru bir şekilde aktarmak için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

 BİRÇOK SİYASİ VE BÜROKRAT KATILDI

Ak Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, Demokrat Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aslan Salman,  Demokrat Parti Ankara İl Başkanı Selami Genel, Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mahmut Emirdoğan, Kaman Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Eğri, eski Kırşehir Belediye Başkanı Halim Çakır, Meşe Köylüler Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Erol Tıraş, Kır-Bir ve Kır-Der yönetim kurulu üyeleri ve birçok siyasi bürokrat katıldı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA
 

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