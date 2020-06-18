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Dualarla uğurlandı

Mamak'ta yaklaşık 3 yıldır görev yapan ve Yozgat Valisi görevine atanan Mamak Kaymakamı Ziya Polat dualarla uğurlandı.
Dualarla uğurlandı

3 yıldır görev yaptığı Mamak’tan yeni görev yeri Yozgat’a hareket etmek için çıkan Polat’ı çok sayıda muhtar ve vatandaş uğurladı. Dualar eşliğinde uğurlanan Polat’ın vedasında duygu dolu anlar yaşandı.

HELALLİK İSTEDİ

Öncesinde ise Mamak Belediye Başkanı Murat Köse tarafından veda yemeği verildi. Mamak Belediyesi Hizmet Binasında gerçekleşen yemekte Mamak Kaymakamı Ziya Polat, "Devlet görevinin en üzücü yanı yıllarca görev yaptığınız yerden ayrılmaktır.

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Mamak'ta güzel dostluklar kurarak, insanımıza hizmet ettik. Enerjimizi hep faydalı işler yapmak için harcadık. Bütün Mamaklı hemşehrilerime görevimize devam edeceğimiz yerde de kapılarımız hep açık olacaktır. Tüm vatandaşlarımıza ve 3 yıldır birlikte mesai yaptığım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi. Yemeğin ardından Kaymakam Polat helallik istedi.”

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Mamak Kaymakamı Ziya Polatı uğurlamaya İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı, birim müdürleri ve çalışanlar katıldı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA
 

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