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Dubai bankası ile İsrail bankası arasında iş birliği anlaşması imzalandı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin yedi emirliğinden biri olan Dubai'de bulunan Emirates NBD Bank ile İsrail'in en büyük bankalarından biri olan Bank Hapoalim iş birliği anlaşması imzaladı.
Dubai bankası ile İsrail bankası arasında iş birliği anlaşması imzalandı

Dubai hükümeti basın ofisi tarafından yayımlanan ortak yazılı açıklamada, Emirates NBD Bank ile İsrail'in en büyük bankalarından biri olan Bank Hapoalim arasında imzalanan anlaşmanın bu alandaki ilk anlaşma olduğu ve iki ülke arasında mali ve ekonomik ilişkilere start verilmesi kapsamında gerçekleştiği kaydedildi.

Emirates NBD Bank'ın CEO'su Shayne Nelson açıklamada, söz konusu anlaşmanın, bankanın faaliyet gösterdiği tüm bölge ve ülkelerdeki şirketler için güvenilir bir finansal ortak olarak konumunu güçlendirdiğini ifade etti.

Bank Hapoalim CEO'su Dov Kotler ise anlaşmanın tarihi bir emsal teşkil ettiğini ve iki bankanın da iş birliği ilişkilerini güçlendirmeyi istediğini kaydetti.

Kotler, Emirates NBD Bank'la güçlü ilişkiler kurmanın, İsrailli müşterilerin, BAE ve dolayısıyla başka ülkelerle doğrudan bankacılık işlemleri yapmasını sağlayacak dikkate değer bir başarı olduğunu vurguladı.

Dubai'deki en büyük banka olan Emirates NBD, Suudi Arabistan, Mısır ve Bahreyn'in de aralarında bulunduğu pek çok ülkede faaliyet gösteriyor.

İş birliği anlaşması, İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında varılan normalleşme anlaşmasının ABD'de yapılacak imza töreninden bir gün önce gerçekleşti.

BAE'nin en büyük bankası First Abu Dabi Bank da (FAB), 2 Eylül'de İsrail finansal kurumlarıyla iş birliği için görüşmelere başlayacağını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Trump, cuma günü de BAE'nin ardından Bahreyn'in de İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasındaki anlaşmaların imza töreninin, 15 Eylül Salı günü Beyaz Saray'da yapılması bekleniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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