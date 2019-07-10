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Dubai Emiri'nin kaçan eşiyle ilgili bir şok daha

Dubai Emiri Maktum ile kaçan 15 yıllık eşiyle ilgili skandalların ardı arkası kesilmiyor. Yasak aşkın ardından şimdi de gayrı meşru çocuk iddiası gündeme geldi.
Dubai Emiri'nin kaçan eşiyle ilgili bir şok daha

Dubai Emiri Maktum ile kaçan 15 yıllık eşiyle ilgili skandalların ardı arkası kesilmiyor. Yasak aşkın ardından şimdi de gayrı meşru çocuk iddiası gündeme geldi. 

İngiltere'ye kaçan Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum'un 15 yıllık eşi Prenses Haya'nın kocasını terk etmesi gündeme bomba gibi düştü. Bu olay ajanslara son dakika haberi olarak düşmüştü ve Prenses Haya'nın eşini terk etmesinin ardından ortaya atılan iddialar hala herkesi şoka uğratmaya devam ediyor...

İngiltere'ye kaçan Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum'un 15 yıllık eşi Prenses Haya'nın kocasını terk etmesi gündeme bomba gibi düştü.

İngiltere'ye kaçan Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum'un 15 yıllık eşi Prenses Haya'nın kocasını terk etmesi gündeme bomba gibi düştü.

Ortaya atılan yeni iddia büyük yankı uyandırdı.

Öncelikle bu, prensesin ilk kaçma denemesi değil.

Geçen aylarda Dubai'den Almanya'ya kaçmış, hatta Almanya'ya sığınma talebinde bulunmuştu.

İngiliz basını, prensesin şimdi İngiliz korumasıyla yasak aşk yaşadığını yazıyor.

Prenses ve koruma arasındaki aşk ilişkisinin 69 yaşındaki Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum tarafından öğrenildiği ifade ediliyor. 

Bunun üzerine prensesin Dubai'yi terk ettiği söyleniyor.

Prensesin kaçışının ardından, Londra'daki Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliği açıklama yapmayı reddetti.

Büyükelçiliğe göre, konu 'iki kişi arasında yaşanan şahsi bir mevzu.'

Prenses Haya'nın Londra'da saklandığı ve hayatından endişe ettiği bildirilmişti.

Ek olarak, Prenses Haya'nın yasak aşk yaşadığı korumasının Londra merkezli bir güvenlik şirketi UK Mission Enterprise Limited'ta çalıştığı iddia edildi.

İngiliz korumaya prenses tarafından pahalı hediyelerin alındığı söyleniyor.

Aynı zamanda Prenses Haya'nın Londra'da kaldığı 85 milyon sterlinlik evde erkek arkadaşı ile yaşadığı da ileri sürülüyor.

Haya'nın koruması ile yeni bir hayata başlamayı hatta evlenmeyi istediği fakat eşi El Maktum'dan para alamayacağı için korktuğu da yine haberlerde yer aldı.

Ürdün Kralı Abdullah'ın da, üvey kız kardeşinin yasak ilişkisinden haberdar olduğu ve Ürdünlü akrabalarının Haya'ya, eşi El Maktum'dan rahat yaşam sürebileceği miktarda para alması önerisinde bulunduğu aktarıldı.

VE GAYRI MEŞRU ÇOCUK İDDİASI

Konuyu sayfalarına taşımaya devam eden İngiliz basını, şok edici bir başka iddiayı daha dillendiriyor.

İddialara göre, 7 Ocak 2012 doğumlu erkek çocuk Şeyh Zayed'in babası aslında Haya'nın eski sevgilisi.

Diğer yandan, Şeyh Muhammed'in İngiltere'de eşi Prenses Haya'ya karşı dava açtığı duyuruldu.

 

 

 

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