  • BIST 1.459,920
  • Altın 483,20
  • Dolar 8,4650
  • Euro 9,9600
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 24 °C
»

Düden Gölü'nde yavru martı ölümü

Konya'nın Kulu ilçesinde çoğunluğu flamingo olmak üzere yaklaşık 180 kuş türüne ev sahipliği yapan Düden Gölü'nün büyük bir bölümü kuruduğu için kuş ölümleri görülmeye başlandı.
Düden Gölü'nde yavru martı ölümü

100'e yakın yavru martı ölürken, flamingo dışındaki diğer kuş türleri de üreme alanlarını terk etti. Kulu Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Ramazan Uludağ (75), ' Burada 180 kuş türü vardı. Şu an sadece flamingo ve angut görüyoruz, diğer türler yok. Kuraklık nedeniyle şimdi 100’den fazla kuşun öldüğünü görüyoruz. Acil bir çare bulmamız lazım.'' dedi. 

Kulu ilçesinin 5 kilometre doğusunda, Tuz Gölü'nün yakınında, halk arasında 'Kulu Gölü' olarak da bilinen 860 kilometrekare alana sahip Düden Gölü, kapalı ve sığ olma özelliği taşıyor. Göl flamingo, yaz ördeği, Macar ördeği, pasbaş patka, dikkuyruk, kılıçgaga, büyük cılıbıt, Akdeniz martısı ve gülen sumru gibi 180 türden yaklaşık 42 bin kuşa ev sahipliği yapıyor. Göl, Değirmenözü Çayı olmak üzere çevresindeki küçük derelerden besleniyor. Gölde kuşların üreme kolonileri bulunan 9 küçük ada, ilkbahar ve yaz aylarında otlarla kaplanıyor.  'Flamingo cenneti' olarak bilinen Düden Gölü'nün büyük bir bölümü, bilinçsiz yer altı sulama ve  iklim değişikliği nedeniyle kurudu. İlçenin atık suyuyla can bulmaya çalışan gölde kuş ölümleri de görülmeye başlandı. Şu an sadece diğer yıllara oranla sayısı da az olan flamingoların olduğu gölde, diğer kuş türleri göç ederken, 100'e yakın yavru martı öldü. Kuşların yuvaları ise boş kaldı. 

Kulu Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Ramazan Uludağ, 50 yıl önce göldeki su seviyesinin bir insanın bel hizasında olduğunu ve o dönem  yürüyerek kuşların üreme alanı olan ve halk tarafından 'Yassı Ada' olarak adlandırılan adaya kadar gidebildiklerini hatırlattı. Şu an kuraklık nedeniyle kuşların üreme alanı olan adaların boş olduğunu belirten Uludağ, şunları söyledi:

''50 yıl önce su çoktu. Ama şu anki kuraklık çok kötü oldu. Ben bu yaşıma kadar bu seviyede kuraklık görmedim. Burada 180 kuş türü vardı. Şu an sadece flamingo ve angut görüyoruz. Diğer türler yok. Kuraklık nedeniyle şimdi 100’den fazla kuşun öldüğünü görüyoruz. Acil bir çare bulmamız lazım.  Yakınımızda Kızılırmak Nehri var. Kızılırmak'tan su getirilerek göllerimiz kurtulabilir.''
Kuş ölümlerini görmek istemediklerini dile getiren Uludağ, ''Tuz Gölü'nde ölen flamingo yavruları içimizi acıttı, onlar susuzluğa dayanamazlar, şimdide Düden Gölümüzde hasıl oldu. Su israfın önüne geçmemiz lazım. Çiftçilerimiz artık vahşi sulamayı bırakması lazım.  Bölgemiz kuru tarıma yönlendirilmesi gerekmektedir. Ev hanımlarının su harcamalarına dikkat etmesi gerekmektedir'' diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • THY'nin tahliye uçağı Kabil'den İstanbul'a gelmek üzere havalandı16 Ağustos 2021 Pazartesi 13:02
  • Gürcistan'ın Türkiye sınırında 4,6 büyüklüğünde deprem16 Ağustos 2021 Pazartesi 12:26
  • İstanbul'da 7,5'lik depremde 491 bin binanın hasar alması bekleniyor16 Ağustos 2021 Pazartesi 12:21
  • Bursa'da 10 gündür kayıp genç kız bulundu16 Ağustos 2021 Pazartesi 11:53
  • Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinden acı haber: 3 şehit16 Ağustos 2021 Pazartesi 11:35
  • Asrın felaketi'nin üzerinden 22 yıl geçti16 Ağustos 2021 Pazartesi 11:33
  • Bakanlık acı haberi duyurdu...Hain tuzak! Şehit ve yaralılar var16 Ağustos 2021 Pazartesi 11:31
  • Cimilli İbo lakaplı şarkıcı İbrahim Özer, yaşamını yitirdi16 Ağustos 2021 Pazartesi 11:20
  • Yangın söndürme uçağının karakutusu Rusya'da açılacak16 Ağustos 2021 Pazartesi 11:00
  • Malezya Kralı, Başbakan Muhyiddin Yasin'in istifasını kabul etti16 Ağustos 2021 Pazartesi 10:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti