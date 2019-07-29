  • BIST 102.893
  • Altın 257,044
  • Dolar 5,6294
  • Euro 6,2621
  • Ankara 31 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 29 °C
»

Düden Şelalesi'ne ziyaretçi ilgisi

Antalya'da geçen yıl 400 bin yerli ve yabancı turistin gezdiği, doğal güzelliği ve serinleten suyuyla ilgi gören Düden Şelalesi'nin ziyaretçi sayısı yüzde 30 arttı.
Düden Şelalesi'ne ziyaretçi ilgisi

Antalya kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta, Kepez ilçesindeki Düden Şelalesi, doğal güzelliğiyle yerli turistlerin yanı sıra yabancıların da gözdesi.

Serinlemek, doğayla baş başa kalmak isteyenlerin tercih ettiği şelaledeki, mağara da ilgi görüyor. Mavi ve yeşilin birleştiği Düden Şelalesi'ni ziyaret edenler, fotoğrafı çektiriyor, ırmağın kenarında oturup eşsiz güzellikleri seyretmenin keyfini çıkarıyor.

Geçen yıl 400 bin kişinin ziyaret ettiği şelaleyi, yılın yedi ayında yüzde 40'ını yabancı turistlerin oluşturduğu 350 bin kişi gezdi. Şelaleyi, yıl sonuna kadar 650 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

"Düden Şelalesi, turistlerin de gözdesi"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Sağlık Eğitim Kültür ve Ticaret Limited Şirketi (ANSET) İdari ve Mali İşler Müdürü Aydil Nalan Borak Düden Şelalesi'nin turistlerin de gözdesi olduğunu söyledi.

Kırkgözler ve Pınarbaşı kaynaklarının birleşmesiyle oluşan Düden Şelalesi'nin, Muratpaşa ilçesindeki Lara bölgesinden Akdeniz'e döküldüğünü ifade eden Borak, doğa harikası bir güzellik olduğunu belirtti.

Şelaleyi geçen yıl 400 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini aktaran Borak, "Bu yıl, geçen yılın aynı dönemine göre ziyaretçi sayısı yüzde 30'un üzerine çıktı. Şu ana kadar ziyaretçi sayısı 350 bin civarında. Yıl sonuna kadar 650 bin kişinin ziyaret etmesini bekliyoruz. Her ülkeden ziyaretçi var ancak özellikle Rusya, Ukrayna ve Arap ülkeleri ilk sıralarda yer alıyor." dedi.

Şelalede, yaz aylarında sıcaktan bunalanların serinleme imkanı bulduğuna değinen Borak, Türkiye'de hem mağara hem şelalenin aynı yerde bulunduğu nadir doğal merkezlerden biri olduğuna işaret etti.

"Manzarayı izlemek güzel"

Düden Şelalesi'ni ziyaret eden Rus turist Anna Paslavo, ilk kez geldiği şelaleye hayran kaldığını, sosyal medyadan paylaşımlarda bulunduğunu bildirdi.

Herkesin şelaleyi görmesini isteyen Paslavo, "Harika bir yer, doğasına bayıldım. Manzarayı izlemek güzel." diye konuştu.

Almanya'dan eşiyle balayı için gelen gelen Barış Koca da kentin güzelliklerini keşfetmek istediklerini söyledi.

Şelalede hediyelik eşya satan Yasin Çakmak, bu yıl Rus ve Arap ve turistlerin yoğun olduğunu, satışlarının iyi gittiğini ifade etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya’da 'polis şiddeti' tartışması28 Temmuz 2019 Pazar 23:20
  • Mardin'de orman yangını28 Temmuz 2019 Pazar 23:20
  • Şeker sanıp, iğneyi yuttu28 Temmuz 2019 Pazar 19:40
  • Üretimi 10 kar arttı28 Temmuz 2019 Pazar 19:38
  • Şehir hayatını bırakıp kamp yaşamını tercih etti28 Temmuz 2019 Pazar 16:13
  • Muğla'da 180 bin yavru sazan göle bırakıldı28 Temmuz 2019 Pazar 11:57
  • Eşine yardım için geldiği fırında usta oldu28 Temmuz 2019 Pazar 11:54
  • Hostesliği bırakıp çiftçi oldu28 Temmuz 2019 Pazar 11:49
  • Türkiye'den Afrika'ya can suyu28 Temmuz 2019 Pazar 11:45
  • Macahel'in yaylalarına eşsiz yolculuk28 Temmuz 2019 Pazar 11:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti