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Düğmeye basıldı, Mamak kendi rengini kendi üretecek

Mamak Belediyesi, parkların ve yeşil alanların düzenlenmesinde kullanılan bitkilerin üretimi için düğmeye bastı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nde oluşturulan 4 ayrı serada yapılan üretimler sayesinde tasarruf sağlanacak. 
Düğmeye basıldı, Mamak kendi rengini kendi üretecek

Üreten belediyecilik' anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Tüketen değil, üreten bir belediyeyiz. Bu sayede kamu kaynaklarımızı doğru şekilde idare ederek yatırıma daha geniş bir pay ayırabiliyoruz. Bugün yeşil alan oranı en yüksek ilçelerden birisiyiz. Çocuklarımıza daha yeşil bir dünya bırakmak, bunu yaparken de üretimin gücünü kullanarak onlara örnek teşkil etmek bizim için çok önemli. Amacımız gelecek nesillere daha yeşil ve güzel görünen bir Mamak armağan etmek" dedi. Belediye serasında yetişen bitkilerin şu sıralarda üretim aşamasında olduğunu belirten Başkan Köse, "Çelik ile üretim yapılmaktadır. Çelikten üretilen bitkilerimiz ilçemizi renklendirecek” dedi.

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Tasarruf sağlanacak
Mamak Belediyesi "üreten belediyecilik" anlayışıyla yaptığı çalışmalarda ilçeyi gelin gibi süsleyecek. 4 ayrı serada üretilen bitki ve ağaçlar başta orta refüjler, park, bahçe, cadde ve sokaklar olmak üzere kamusal alanların güzelleştirilmesinde kullanılacak. Olanaklarını daha verimli bir şekilde kullanmak için çeşitli çalışmalar yapan Mamak Belediyesi, park ve çevre düzenlemelerinde kullanılan bitkilerin bir kısmını kendi üretmeye başladı.  Kendi seralarında çalışmalara başlayan ekipler, ilçenin yapısına uygun fidan ve bitki üretiyor. Seralarda gerçekleşen üretimlerde çalı grubu, gül, lavanta, tıbbi aromatik bitkiler olmak üzere 20’ye yakın bitki türü yetiştiriliyor. Bu sayede kamusal alanları güzelleştirmek için yapılan çalışmalarda kullanılmak üzere dışarıdan temin edilen bitkilerden de tasarruf sağlanmış olacak. 

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