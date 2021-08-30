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Düğün dönüşü 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı 

Karaman'da düğünden dönenlerin içinde bulunduğu 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. 
Düğün dönüşü 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı 

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında  Karaman- Kılbasan yolunun 3'üncü kilometresinde meydana  geldi. Düğünden dönen Necmettin Koç, yönetimindeki 70 FF 530 plakalı otomobile 'U' dönüşü yaptığı sırada aynı düğünden dönen Ali Özuylası'nın kullandığı  70 FT 987 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Özuylası'ya ait araç yolun kenarındaki kum yığınına çarparak durdu. Kazada sürücüler Necmettin Koç ve Ali Özuylası ile yanındaki Nefise Özuylası ve  Keziban Özuylası yaralandı. Kaza ihbarının ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Soruşturma sürüyor. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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