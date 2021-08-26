Düğün için geldiği Uşak'ta ortadan kaybolan kadından haber alınamıyor

BALIKESİR'den Uşak'a düğün için gelen 56 yaşındaki Nurcan Tekin'den 4 gündür haber alınamıyor. Sabah saatlerinde evden çıkan Tekin için arama çalışmaları devam ediyor.