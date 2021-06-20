Düğün konvoyunda havaya rastgele ateş etti

Ankara'da bir kişi, düğün çıkışı oluşturulan konvoyda tabancayla havaya rastgele ateş açtı. O anlar vatandaşın telefonu kamerasına yansındı.

Olay, Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, düğün çıkışı oluşturulan konvoyda 06 MPH 58 plakalı hafif ticari araç sürücüsü, hareket halindeyken eline aldığı tabancayla havaya ateş etmeye başladı. Magandanın rastgele ateş ettiği anlar bir başka vatandaşın telefon kamerasına yansıdı.

Sosyal medyada paylaşılan video, vatandaşlar tarafında tepki toplarken polis soruşturma başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Düğün konvoyunda elindeki tabancayla havaya rastgele ateş eden zanlı Barış Ö., Yenimahalle Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından Keçiören'deki evinden gözaltına alındı. Barış Ö.'nün, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.