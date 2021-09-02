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Düğün konvoyunda trafiği tehlikeye sokan 4 minibüsçüye ceza yağdı

Düğün konvoyunda trafiği tehlikeye sokan 4 minibüsçüye ceza yağdı
Bakırköy Yeşilköy'de, düğün konvoyunda 4 minibüs sürücüsü zikzak çizerek ilerleyip trafiği tehlikeye soktu. Korna çalarak yan yan ilerleyip aynı zamanda trafiği yavaşlatan 4 sürücü gözaltına alındı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, sürücülere to

Olay, pazar günü Yeşilköy Sahil Yolu'nda meydana geldi. Yoldaki bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde; düğün konvoyundaki 4 minibüs sürücüsü araçlarıyla zikzaklar çizerek ilerledi. Hem trafiği tehlikeye soktukları, hem de trafik akışını yavaşlattıkları kameraya yansıyan 4 sürücü İ.C., M.K., M.D. ve M.C. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

'Diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde araç kullanmak', 'Gereksiz Korna Çalmak', 'Saygısızca Araç Kullanmak', 'Tehlikeli Şerit Değiştirmek', 'Yakın Takip' suçlarından 2 bin 814 lira para cezası uygulanan 4 minibüs sürücüsü serbest bırakıldı.

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