Düğün salonları ve spor salonları ne zaman açılacak? Normalleşme takvimi ve o tarih!

Cumhurbaşkanlığı normalleşme takviminin detaylarını açıkladı. Takvime göre genel kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak? Düğün salonları ne zaman açılacak? Spor salonları ne zaman açılacak? Detaylar haberimizde.

Kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak?

Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi'nde, "Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile çay bahçesi, dernek lokalleri, yüzme havuzu, kaplıca ve spor merkezleri gibi tesislerin açılması ( 1 Haziran 2020 )" olarak yer almıştır.

• Nikâh salonlarının azami yüzde 25 kapasitesinin aşılmaması şartlarına uyarak kademeli açılması(1 Haziran 2020) olarak yer aldı.

Peki sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Normalleşme planı ve aşamalarında sokağa çıkma yasağının tamamen bitmesi 1 Haziran 2020'yi bulacak.

Düğün salonları ne zaman açılacak?

Düğün salonu, sinema, tiyatro ve gösteri merkezlerinde kısıtlamaların kaldırılması ( 1 Temmuz 2020 )

Salgının kontrol altına alındığı ülkelerle olan sınır kapılarının yolcu giriş-çıkışına açılması ( 15 Haziran 2020 )

Kayseri, Aydın, Antalya, Muğla, Mersin, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Erzurum, Van, Diyarbakır, Ordu, Trabzon için sınırlamaların kaldırılması. ( 27 Mayıs 2020 )

Diğer vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı konulan dönemler içerisinde haftada 1 gün en fazla 4 saat süre ile dışarıya çıkabilmeleri ( 10 Mayıs 2020 )

• Yaş kısıtlamasının tamamen kaldırılması ( 27 Mayıs 2020 )

Spor salonları ne zaman açılacak?

Spor salonları da açıklanan normalleşme planı takvimine göre, 1 Haziran 2020 'de açılacak

Emrah Özcan/İLKSAYFA