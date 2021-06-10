Düğün sezonunun açılmasıyla Hamamönü doldu taştı

Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte birçok kına salonuna ev sahipliği yapan Hamamönü’nde yoğunluk yaşanıyor. Dünya evine girmeyi planlayan çiftler, nikâh kıymak ve kına organizasyonu için Hamamönü’ne akın ediyor.

Başkent’te düğün organizasyonlarının ilk adreslerinden birisi olan Altındağ Hamamönü, bugünlerde birçok mutlu çifte ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına yasaklarının kalkmasıyla birlikte dünya evine girmek için adım atan Başkentli çiftler, tercihini Hamamönü’nden yana kullanıyor.

TARİHİ DOKUSU CEZBEDİYOR

Altındağ Belediyesi Evlendirme Dairesi’ne de ev sahipliği yapması nedeniyle gün içerisinde onlarca çiftin uğrak yeri olan Hamamönü, aynı zamanda birçok kına ve düğün salonuna da ev sahipliği yapıyor. Geleneksel kına türkülerinin ve kına eğlencelerinin vazgeçilmez durağı olan semt, tarihi dokusuyla da göz kamaştırıyor.

DÜĞÜN FOTOĞRAFLARININ VAZGEÇİLMEZİ

İçerisinde birçok tarihi konağı da barındıran bölge, misafirlerine en mutlu günleri öncesinde geleneksel bir düğün ve nişan imkânı sunuyor. Tarihi Ankara evlerine ev sahipliği yapması sebebiyle, cazibe merkezi, haline gelen bölgeye, birçok çift düğün fotoğrafı çektirmek için de akın ediyor.

Emrah Özcan/İLKSAYFA