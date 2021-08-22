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Düğünde 2 kişi silahla yaralandı, muhtar gözaltına alındı

Adıyaman'da düğünde, Ömer Melik Tercan'ın (5), havaya ateşlenen tabancadan çıkan kurşunla yaralanmasının ardından çıkan tartışmada, muhtar Mehmet Tekin de tabancayla Gülizar Köpeli'yi (24) yaraladı.
Düğünde 2 kişi silahla yaralandı, muhtar gözaltına alındı

Olay, dün gece Besni ilçesi Dikilitaş köyünde meydana geldi. Selvi ve İsmail Şahin'in köy meydanındaki düğününde, kimin ateşlediği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşun Ömer Melik Tercan'ın ayağına isabet etti. Tercan, hastaneye kaldırıldı, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. Jandarmanın incelemesi sırasında, köy muhtarı Mehmet Tekin ile düğün sahibi Şahin ailesinin üyeleri arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Öfkelenen muhtarın, üzerindeki tabancayı çıkarıp rastgele havaya ateş açmasıyla da kurşunlardan biri Gülizar Köpeli'ye isabet etti. Köpeli, ambulansla götürüldüğü Besni Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ayağından vurulan Ömer Melik Tercan ile boyun kısmından yaralanan Gülizar Köpeli'nin tedavileri devam ediyor.

İki kişinin yaralandığı düğünün yapıldığı köyde geniş önlem alan jandarma ekipleri, muhtar Mehmet Tekin'i gözaltına aldı. Jandarmanın Ömer Melik Tercan'ın yaralanmasına neden olan şüphelinin kimliğinin belirlenip yakalanmasına yönelik araştırması da sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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