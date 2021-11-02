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Düğünde tabancayla ateş edip, 1 kişiyi yaralayan emekli öğretmen serbest

TRABZON'un Sürmene ilçesinde düğünde tabancayla ateş açıp, İdris Şahin’i (36) yaraladığı suçlamasıyla gözaltına alınan emekli öğretmen D.A.U. (63), adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Düğünde tabancayla ateş edip, 1 kişiyi yaralayan emekli öğretmen serbest

Olay, önceki akşam saatlerinde Sürmene'nin Kahramanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Okul bahçesindeki arkadaşının düğününe katılan İdris Şahin, burada havaya ateş açmak isteyen emekli öğretmen D.A.U.'nun tabancasından çıkan mermi ile yaralandı. Şahin, çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurşunun şah damarı bölgesini sıyırdığı tespit edilen Şahin'in tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

VURULMA ANI KAMERADA

Düğünde yaşanan o anlar, bir davetlinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde açık alanda düğünde horon oynandığı sırada tabancayla ateş edildiği, merminin isabet ettiği Şahin’in yere yığıldığı görüldü. Paniğin yaşandığı düğünde eğlence, yerini bir anda feryatlara bıraktı.

SERBEST KALDI

Olay sonrası jandarmaya teslim olan D.A.U. tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sorgusunda çok üzgün olduğunu, olay anında da silahın tutukluk yaptığını ve bu arızayı gidermeye çalıştığını anlattığı belirtilen D.A.U., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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