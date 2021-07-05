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Düğündeki cinayetin şüphelisi yakalandı

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, düğünde tartıştığı Rahmi Çoban'ı (43) tüfekle öldürüp, kaçan Erdoğan E. (27) jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.
Düğündeki cinayetin şüphelisi yakalandı

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede düzenlenen düğünde alkol alan Erdoğan E. ile Rahmi Çoban arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Erdoğan E. otomobilinden getirdiği ruhsatsız tüfekle Rahmi Çoban'a ateş etti. Boğazına saçmaların isabet ettiği Rahmi Çoban yere yığıldı. Cinayet zanlısı Erdoğan E. ise olayın ardından otomobiliyle kaçtı.

Olay nedeniyle düğün sona erdi, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından ambulansla Sarayköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Rahmi Çoban, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Çoban'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından soruşturma başlatan jandarma, bugün öğle saatlerinde düzenlenen operasyonla şüpheli Erdoğan E.'yi Sarayköy ilçesinde yakaladı. Olayda yaşamını yitiren Çoban'ın cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hacıeyüplü Mezarlığı'nda toprağa verildi. Gözaltına alınan Erdoğan E.'nin jandarmadaki işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

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