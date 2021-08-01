Düğüne gidenlerin bulunduğu minibüs şarampole devrildi: 12 yaralı

Malatya'nın Darende ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan, düğüne gidenlerin bulunduğu minibüsün şarampole devrildiği kazada 12 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Yazıköy Mahallesi'nde meydana geldi. İyinem ailesi, İstanbul'daki yakınlarının düğününe gitmek için öğle saatlerinde Siirt'ten yola çıktı. Akşam saatlerinde Malatya'ya varan ve Kayseri yönüne ilerleyen Seyithan İyinem (27) yönetimindeki 56 BA 964 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 12 kişi yaralandı. Yaralılar, gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.