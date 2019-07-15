  • BIST 97.098
  • Altın 260,088
  • Dolar 5,7330
  • Euro 6,4543
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 21 °C
»

Düğüne gittiklerine pişman oldular: Sayı 231'e yükseldi

RİZE'nin Ardeşen ilçesi Armağan köyünde dün akşam yedikleri nişan yemeğinden sonra rahatsızlananların sayısı 231'e yükseldi. Davetliler, yedikleri tavuktan zehirlendiklerini söyledi.
Düğüne gittiklerine pişman oldular: Sayı 231'e yükseldi

Ardeşen ilçesine bağlı Armağan köyünde yapılan nişanda, dün akşam saatlerindeki misafirlere tavuk, pilav ve yaprak sarma ikram edildi. Düğün sırasında bazı kişiler mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı. Şikayetleri devam edenler, özel araçlar ve çağrılan ambulanslarla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Gıda zehirlenmesi teşhisiyle gece boyu hastaneye 231 kişi başvurdu. Hastanenin acil servisinde yaşanan yoğunluk nedeniyle gıda zehirlenmesi yaşayan çok sayıda kişi, Çayeli ve Rize'deki hastanelere yönlendirildi.

Gece boyu tedavileri yapılanlar, sabaha karşı taburcu edildi. 8 kişinin tedavilerinin ise sürdüğü bildirildi.

Ardeşen ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri düğündeki yemekten incelenmek üzere numune aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'YEMEKTEN 30 DAKİKA SONRA HERKES FENALAŞTI'

Hastanede tedavisi süren Makbule Ayvaz, "Nişan için köye gittik. Törene geçmeden yemeğe oturduk. Yemeği yedikten yarım saat sonra herkes fenalaştı. Ben ve çocuğum kusmaya başladık. Sonra herkes aynı şikayeti gösterdi. Ambulanslar peş peşe geldi. Tavukları eve getirdikleri zaman dondurucuya koymuşlar. Tavuklar dondurucudan çıktıktan sonra tekrar dondurucuya koymuşlar. Ben de yemekten yedim, kusmaya başladım" dedi.

Elif Ayvaz da, "Ablam bana tavuklu pilav yedirdikten sonra kustuk. Dengemi kaybettim, merdivenlerden düştüm" diye konuştu.

Oğuzhan Dereci ise, "Sarma, tatlı, tavuklu pilav vardı. Tavuklu pilavda farklı tat fark ettim. Yemekten fazla yiyenler komalık oldu" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 15 Temmuz'un yıldönümünde Milli Görüş'ten İncirlik yürüyüşü15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:16
  • Türkiye ve dünya gündemi 15 Temmuz 201915 Temmuz 2019 Pazartesi 09:51
  • Türkiye kahramanları anıyor15 Temmuz 2019 Pazartesi 09:46
  • 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yılı15 Temmuz 2019 Pazartesi 09:41
  • Bir uçak daha indi: S-400 sevkıyatı devam diyor15 Temmuz 2019 Pazartesi 09:37
  • Erzurum'da korkutan deprem15 Temmuz 2019 Pazartesi 09:35
  • PKK'ya bir darbe daha: 8 terörist öldürüldü15 Temmuz 2019 Pazartesi 09:34
  • Erdoğan tek tek not aldı: Vekillerden 5 başlıkta öneri15 Temmuz 2019 Pazartesi 09:27
  • Trump emir vermişti: Ve baskınlar başladı...15 Temmuz 2019 Pazartesi 09:22
  • ABD’den Türkiye'ye yeni yatırım15 Temmuz 2019 Pazartesi 09:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti