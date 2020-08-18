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Düğüne katılan 11 kişide koronavirüs çıktı, mahalle karantinaya alındı

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı İçköy Mahallesi'nde yapılan bir düğüne katılan, düğün sahiplerinin de aralarında bulunduğu 11 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca İçköy Mahallesi karantinaya alındı.
Düğüne katılan 11 kişide koronavirüs çıktı, mahalle karantinaya alındı

İçköy Mahallesi'nde yaşayan bir aile, çocuklarının nişan törenini yapmak için İstanbul'a gitti. Aile, daha sonra İçköy'e dönüp, düğün yaptı. Düğüne katılan, düğün sahiplerinin de aralarında bulunduğu 11 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla İçköy Mahallesi karantinaya alındı.

Kurul kararında şu ifadelere yer verildi:

"İlçemiz İçköy Mahallesinde COVID-19 pozitif vakanın olması, vakanın İstanbul'da katıldığı düğünde temasının olması. İçköy Mahallesi'nde yapılan düğünün ev sahibi olması, düğüne katılımın çok fazla olması ve vakanın temaslı sayılarının çokluğu nedeni ile COVİD-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla 17 Ağustos  2020 tarihi saat 20.00'dan itibaren 31 Ağustos 2020 tarihi dahil saat 20.00'a kadar giriş- çıkışların izne bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına, belirtilen tarihlerdeki 14 günlük karantina süresince İçköy Mahallesi'nde yapılacak olan düğün, nişan, sünnet gibi tüm organizasyonların iptal edilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir."

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