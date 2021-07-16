Düğünlerde artış

Hasköy’de kır düğünü hizmeti veren Murat Çetin, kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte düğün, nişan ve kına organizasyonlarının arttığını belirterek, “Günlük 2 düğün yapıyoruz, 3 düğün yaptığımız da oluyor” dedi.

Normalleşme dönemine girilmesiyle birlikte düğün yasakları kaldırıldı. Düğün, nişan ve kına organizasyonları yapacak çiftler yer arayışına girdi. Yeşilöz Kır Bahçesi işletmeci Murat Çetin, düğün kısıtlamalarının kaldırılmasıyla birlikte yaşanan talebe ve çiftlerin düğün yeri tercihine göre gazetemize önemli bilgiler verdi.

GÜNLÜK 3 DÜĞÜNE KADAR ÇIKIYOR

Altındağ Hasköy Dörtyol’da kır düğünü hizmeti veren Çetin, “Düğün yasaklarının kalkmasıyla talepler çok iyi. Pandemi yasaklarında hiçbir iş yapamamıştık. Uzun bir aranın ardından düğün, nişan ve kına organizasyonları yapılmaya başlandı. Düğünlerimiz ve çeşitli toplu organizasyonumuz başladı. Günlük 2 düğün yapıyoruz, 3 düğün yaptığımız da oluyor. Genelde 4 saat sürüyor düğünler” dedi.

KIR DÜĞÜNÜNE RAĞBET ARTIYOR

Evlenecek çiftlerin düğün yeri tercihiyle ilgili bilgi veren Çetin, “Kır düğünü yapan yerlere evlenecek çiftler son yıllarda daha fazla rağbet gösteriyor. Kapalı düğün salonları da şu an tam kapasite çalışıyor. İnsanlar bütçesine göre yer bakıyor. İnsanlar kır düğün salonlarının daha pahalı olduğunu sanıyor; ancak bizim fiyatlarımızın kapalı salonlara göre daha uygun olduğunu söyleyebilirim” diye konuştu.

6 BİN TL’DEN BAŞLIYOR…

Fiyatlarla ilgili bilgi veren Çetin, “Hafta sonu ve hafta içi fiyatlarımız değişiklik gösteriyor. Yemekli ve yemeksiz olmak üzere farklı seçenekler sunuyoruz. Fiyatlarımız kapasiteye ve yemek durumuna göre 6 bin TL’den başlayıp 25 bin TL’ye kadar çıkıyor” ifadelerini kullandı.

SALGINA KARŞI TEDBİR ALINIYOR

Çetin, “4 bin metrekare açık hava bir yerimiz var, sadece 2 bin 800 metrekare misafir alanımız bulunuyor. Ağaçların ve kuş seslerinin arasında çiftlerimiz dünya evine giriyor” sözlerini aktardı. Çetin, salgın tedbirleriyle ilgili aldığı önlemlere ilişkin ise şunları söyledi: “Girişte ateş ölçer kontrolü yapıyoruz, dezenfektanlar dağıtıyoruz. Alanımız geniş olduğu için sosyal mesafe korunuyor.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-