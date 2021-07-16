  • BIST 1.363,280
  • Altın 496,10
  • Dolar 8,5250
  • Euro 10,0400
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 21 °C
»

Düğünlerde artış

Hasköy’de kır düğünü hizmeti veren Murat Çetin, kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte düğün, nişan ve kına organizasyonlarının arttığını belirterek, “Günlük 2 düğün yapıyoruz, 3 düğün yaptığımız da oluyor” dedi. 
Düğünlerde artış

Normalleşme dönemine girilmesiyle birlikte düğün yasakları kaldırıldı. Düğün, nişan ve kına organizasyonları yapacak çiftler yer arayışına girdi. Yeşilöz Kır Bahçesi işletmeci Murat Çetin, düğün kısıtlamalarının kaldırılmasıyla birlikte yaşanan talebe ve çiftlerin düğün yeri tercihine göre gazetemize önemli bilgiler verdi.

GÜNLÜK 3 DÜĞÜNE KADAR ÇIKIYOR

Altındağ Hasköy Dörtyol’da kır düğünü hizmeti veren Çetin, “Düğün yasaklarının kalkmasıyla talepler çok iyi. Pandemi yasaklarında hiçbir iş yapamamıştık. Uzun bir aranın ardından düğün, nişan ve kına organizasyonları yapılmaya başlandı. Düğünlerimiz ve çeşitli toplu organizasyonumuz başladı. Günlük 2 düğün yapıyoruz, 3 düğün yaptığımız da oluyor. Genelde 4 saat sürüyor düğünler” dedi. 

KIR DÜĞÜNÜNE RAĞBET ARTIYOR 

Evlenecek çiftlerin düğün yeri tercihiyle ilgili bilgi veren Çetin, “Kır düğünü yapan yerlere evlenecek çiftler son yıllarda daha fazla rağbet gösteriyor. Kapalı düğün salonları da şu an tam kapasite çalışıyor. İnsanlar bütçesine göre yer bakıyor. İnsanlar kır düğün salonlarının daha pahalı olduğunu sanıyor; ancak bizim fiyatlarımızın kapalı salonlara göre daha uygun olduğunu söyleyebilirim” diye konuştu.  

0101.jpg

6 BİN TL’DEN BAŞLIYOR…

Fiyatlarla ilgili bilgi veren Çetin, “Hafta sonu ve hafta içi fiyatlarımız değişiklik gösteriyor. Yemekli ve yemeksiz olmak üzere farklı seçenekler sunuyoruz. Fiyatlarımız kapasiteye ve yemek durumuna göre 6 bin TL’den başlayıp 25 bin TL’ye kadar çıkıyor” ifadelerini kullandı.  

SALGINA KARŞI TEDBİR ALINIYOR

Çetin, “4 bin metrekare açık hava bir yerimiz var, sadece 2 bin 800 metrekare misafir alanımız bulunuyor. Ağaçların ve kuş seslerinin arasında çiftlerimiz dünya evine giriyor” sözlerini aktardı. Çetin, salgın tedbirleriyle ilgili aldığı önlemlere ilişkin ise şunları söyledi: “Girişte ateş ölçer kontrolü yapıyoruz, dezenfektanlar dağıtıyoruz. Alanımız geniş olduğu için sosyal mesafe korunuyor.” 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İşçinin sınavı zor16 Temmuz 2021 Cuma 03:25
  • İstanbul Denizli arası kaç km? İstanbul Denizli arası kaç saat? İstanbul Denizli Yol Tarifi, İstanbul Denizli Otobüs Bileti Fiyatları...15 Temmuz 2021 Perşembe 10:58
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?15 Temmuz 2021 Perşembe 10:04
  • Elektrik Kesintisi 15 Temmuz 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ15 Temmuz 2021 Perşembe 10:01
  • Ankara Zonguldak arası kaç km? Ankara Zonguldak arası kaç saat? Ankara Zonguldak Yol Tarifi, Ankara Zonguldak Otobüs Bileti Fiyatları...15 Temmuz 2021 Perşembe 09:59
  • Ankara Amasya arası kaç km? Ankara Amasya arası kaç saat? Ankara Amasya Yol Tarifi, Ankara Amasya Otobüs ve Uçak Bileti Fiyatları...15 Temmuz 2021 Perşembe 09:55
  • Ankara Tokat arası kaç km? Ankara Tokat arası kaç saat? Ankara Tokat Yol Tarifi, Ankara Tokat Otobüs Bileti Fiyatları...15 Temmuz 2021 Perşembe 09:50
  • Gençlere altın öğütler15 Temmuz 2021 Perşembe 05:00
  • Uzayan altyapı çalışması mahalleliyi bezdirdi15 Temmuz 2021 Perşembe 04:35
  • Uluslararası arenada konuşmalıyız15 Temmuz 2021 Perşembe 04:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti