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Düğünlerde aşıklık ve cirit geleneği yeniden başladı

Kars'taki düğünlerde aşıklık ve cirit geleneği yeniden başladı. Arpaçay ilçesine bağlı Karakale köyü muhtarı Gültekin Ocakverdi'nin oğlu Alperen'in (8) sünnet düğününde halk ozanları konser verdi, ciritçiler gösteri yaptı.
Düğünlerde aşıklık ve cirit geleneği yeniden başladı

Kars'ta düğün törenlerinin en önemli eğlencelerinden biri olan halk ozanları konseri ve cirit gösterileri, Arpaçay ilçesine bağlı Karakale köyünde yeniden başladı. Köy muhtarı Gültekin Ocakverdi'nin oğlu Alperen için düzenlenen sünnet düğününde halk ozanları Gültekin Bulutoğlu, Mahmut Karataş ve Sabri Yokuş sahne aldı. Halk ozanları, davetlilere aşıklık geleneğinden örnekler sundu.

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Divanla başlayan, türkü ve atışmalarla devam eden düğün törenine katılanlar, saza para takma geleneğini de yerine getirdi. Halk ozanlarının konserinin ardından atlı ciritçiler meydana çıktı.
Akçakale Atlı Spor Kulübü Başkanı Şimşek Yıldırım'ın hakemlik yaptığı cirit müsabakası kara düzen şeklinde oynandı. 9 atın sahaya çıktığı müsabakada ciritçiler, yaklaşık bir saat hünerlerini sergiledi. Ciritçiler, geçen yıllarda düğünlerde cirit gösterilerinin yapıldığını, son zamanlarda unutulan bu geleneğin yeniden başlamasından memnuniyet duyduklarını dile söyledi. Köylüler, muhtar Gültekin Ocakverdi'ye aşıklık geleneği ve ata sporu ciritin yaşatılması için verdiği destek için teşekkür etti. Gösterilen ardından akşam saatlerinde de Alperen’e kına yakılıp müzik eşliğinde halaylar çekildi.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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