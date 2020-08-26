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Düğünlerin sınırlandırılmasına Bursa'dan 'gelinlikli' tepki

BURSA'da, İçişleri Bakanlığı'nca alınan nişan, kına, sünnet gibi törenlerin yasaklanıp, düğünlere getirilen kısıtlama kararına yönelik 'gelinli' eylem düzenlendi.
Düğünlerin sınırlandırılmasına Bursa'dan 'gelinlikli' tepki

İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelgeyle Bursa'nın da dahil olduğu 14 ilde sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere izin verilmeyeceği, koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün ve nikahların ise en fazla 1 saat içinde tamamlanacağı duyuruldu. Karar Bursa'da tepkiye yol açtı. Bursa Düğün Saloncuları ve Organizasyoncuları Derneği Yönetim Kurulu ve paydaş işletmeciler, Soğanlı Düğün Salonları Bölgesi'nde konu hakkında ortak basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya; düğün sektöründen geçim sağlayan salon ve organizasyon firması sahipleri ve çalışanları, fotoğrafçılar, garsonlar, yemek catering firmaları, gelinlik ve abiyeciler, kuyumcular, çiçekçiler, pastacılar gibi sektör paydaşları ve düğünleri iptal olan bazı gelin ve damatlar katıldı.

Dernek adına Bursa Düğün Saloncuları ve Organizasyoncuları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Gültekin Zarplı'nın yaptığı açıklamada; koronavirüs tedbirlerine istinaden yapılan nişan, kına, sünnet organizasyonlarının iptali ve düğünlerin 1 saat ile sınırlandırılmasıyla, düğün salonları işletmelerinin kapısına kilit vurma aşamasına geldiğini dile getirdi. Tüm salonlarda önlemlerin titizlikle alındığını ve hiçbir düğün salonuna cezai yaptırım uygulanmadığını hatırlatan Zarplı, "Sorumsuzca yapılan denetimsiz sokak düğünlerinin getirdiği olumsuz durumlar düğün salonlarına mal edilemez" dedi.

İşletmeciler, kararın yeniden gözden geçirilmesi talebinde bulunarak, yapılan açıklamada yuva kuracak gelin ve damat adaylarının, gelecek hayallerinin de felçe uğratıldığı ifade edildi.

Bursa Düğün Saloncuları ve Organizasyoncuları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Karabulut ise, tedbirlere uyduklarını, sokak düğünlerinin yasaklanması gerektiğini dile getirdi.

Açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralına uyulduğu gözlemlendi.

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