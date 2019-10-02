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Düğünlerinde takı istemediler yetimleri davet ettiler

Şanlıurfa'da evlenen bir çift, törene davet ettikleri kişilerden takı takmak yerine yanlarında birer yetimle gelmelerini istedi.
Düğünlerinde takı istemediler yetimleri davet ettiler

Şanlıurfa'da düzenlenen bir düğüne katılanlar, gelin ve damadın talebi üzerine, takı takmak yerine törene yanlarında birer yetimle katılarak çocukların yüzünü güldürdü.

Kilolarca altın takılıp, paraların havaya saçılmasıyla sık sık gündeme gelen Şanlıurfa düğünleri bu sefer örnek bir uygulamayla dikkati çekti.

Muhammed ve Fatma Çakmak çifti aileleriyle beraber aldıkları karar doğrultusunda, görkemli bir düğün merasimi yerine mutlu günlerinde yetimlerle kaynaşmayı ve hayır duası almayı tercih etti.

Davetlilerden takı takmak yerine yanlarında birer yetim çocukla törene gelmelerini talep eden çiftin bu özel çağrısına yakınları da duyarsız kalmadı.

Davetliler, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Şubesinin de katkılarıyla düğüne yaklaşık 100 yetimle katıldı.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli de Fatma ile Muhammed Çakmak çiftinin nikahlarını kıydı. Başkan Baydilli, düğünlerine yetimleri davet etmelerinden dolayı genç çifti salonda ayakta alkışlattı, yanında getirdiği oyuncaklarla da çocukları sevindirdi.

Düğünün sonunda hem genç çiftler muradına erdi hem de yetimler yüzü gülerek evlerine döndü.

"Farklı ve güzel gece oldu"
Damat Muhammed Çakmak, yaptığı açıklamada, böylesi güzel ve özel günde yetimleri de aralarında görmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, başka çiftlere de örnek olmak istediklerini söyledi.

Gelin Fatma Çakmak da manevi huzurun her şeyden önemli olduğunu vurgulayarak, "Böyle özel ve güzel bir günümüzde yetimleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Takı yerine yetimler olsun istedim bunun için de çok sevinçliyim" dedi.

Muhammed Çakmak'ın babası Celal Çakmak ise en mutlu günlerindeki sevinci yetimlerle paylaşmak istediklerinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"Şanlıurfa'daki düğünlerde genelde 'Şu kadar altın takıldı şu kadar kurşun sıkıldı, şu kadar kalabalık oldu' gibi şeyler olur. Biz bunun yerine gariban ve yetimleri sevindirmeyi tercih ettik. Böyle mutlu bir günümüzde bu çocuklarımızın yüzü gülsün istedik, mutluluğumuzu bizimle beraber paylaşsınlar diye davet ettik. Toplumda çok ciddi bir karşılık buldu zaten amacımız da buydu"

Yetimlerden 11 yaşındaki Kerim Sevim de İHH aracılığıyla hiç tanımadığı birisinin düğününe geldiğini söyledi.

Güzel bir gece yaşadığını anlatan Sevim, "Bizi buraya getiren İHH'ya teşekkür ederim. Evlenenler inşallah çok mutlu olur." diye konuştu.

Yakup Taş ise düğüne davet edilmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bizim için çok farklı ve güzel bir gece oldu. Herkese teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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