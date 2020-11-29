  • BIST 1.329
  • Altın 450,327
  • Dolar 7,8115
  • Euro 9,3377
  • Ankara -6 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya -4 °C
»

Dükkanına gelip, haraç isteyeni vurdu

Bursa’da, tütün mamulleri satan Cevat Ç. (32), iş yerine gelerek, kendisinden haraç isteyen Muammer Kurnaz’ı (27) tabancayla bacağından vurarak, yaraladı. Dükkanından kaçan Cevat Ç., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.
Dükkanına gelip, haraç isteyeni vurdu

Olay, dün saat 19.00 sıralarında, merkez Osmangazi ilçesi Şahebettinpaşa Mahallesi Kanara Sokak'ta meydana geldi. Tütün mamulleri satan Cevat Ç., iddiaya göre, iş yerine gelerek, haraç isteyen Muammer Kurnaz ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce Cevat Ç., iş yerinde bulundurduğu ruhsatsız tabancasıyla Muammer Kurnaz’ı dizinden vurdu. Kurnaz, kanlar içinde yere yığılırken, Cevat Ç. ise iş yerinden kaçtı. Silah sesini duyan çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Muammer Kurnaz’ı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Polis ekipleri ise Cevat Ç.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmayla saklandığı yer tespit edilen Cevat Ç., kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Cevat Ç.’nin, polis ekiplerine verdiği ilk ifadede, “Muammer Kurnaz isimli kişi, akşamüstü iş yerime geldi ve benden haraç istedi. Bana ‘Eğer haraç vermezsen dükkanını kapat’ dedi. Bunun üzerine aramızda tartışma çıktı. Ben de tartışma sırasında sinirlendim ve çekmecemdeki ruhsatsız tabancamla öldürme kastım olmadan ayaklarına doğru bir el ateş ettim” dediği öğrenildi.

Cevat Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yan bakma tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı29 Kasım 2020 Pazar 09:26
  • Otomobilini vermeyen ağabeyi ve yengesini bıçakladı29 Kasım 2020 Pazar 09:25
  • Kısıtlamaya uymayıp kaçtı, yakalanınca gazetecilere 'Her şey bir hayal gibi gerçekten' dedi29 Kasım 2020 Pazar 09:24
  • Türkiye ve dünya gündemi29 Kasım 2020 Pazar 09:21
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş İskeçe Müftüsü Mete'ye ırkçı tehdit mesajı yazılmasını kınadı29 Kasım 2020 Pazar 09:20
  • Türkiye, İranlı bilim adamı Fahrizade'nin öldürülmesini kınadı29 Kasım 2020 Pazar 09:20
  • Kırıkkale'de kısıtlama ihlallerine ceza yazıldı28 Kasım 2020 Cumartesi 22:12
  • Edirne'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı, kent sessizliğe büründü28 Kasım 2020 Cumartesi 22:11
  • Ankara'da sokak kısıtlaması ile meydanlar boş kaldı28 Kasım 2020 Cumartesi 20:14
  • Kazı çalışması sırasında bulunan 'top mermisi' imha edildi28 Kasım 2020 Cumartesi 17:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti