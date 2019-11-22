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Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) üzerinde bulunan Konutkent, Yaşamkent ve Başkent Üniversitesi önüne yapılan üç alt geçit çalışmasında sona yaklaşıldı

Başkent'te yeni alt geçitlerin yapımına hız veren Büyükşehir Belediyesi tarafından Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) üzerinde bulunan Konutkent, Yaşamkent ve Başkent Üniversitesi önüne yapılan üç alt geçit çalışmasında sona yaklaşıldı.
Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) üzerinde bulunan Konutkent, Yaşamkent ve Başkent Üniversitesi önüne yapılan üç alt geçit çalışmasında sona yaklaşıldı

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin 7/24 esasına dayalı olarak sürdürdüğü çalışmalar hızla ilerlerken, kısa sürede tamamlanması planlanan alt geçitlerin hizmete açılmasıyla kesintisiz trafik akışı sağlanacak.  

Konutkent ve Yaşamkent bölgelerine giriş-çıkış yapmak isteyen araçlar, alt geçitler üzerinde yer alacak dönel kavşaklar sayesinde kontrollü dönüş yapabilecek. Trafik yoğunluğunu azaltacak üç alt geçitle birlikte ayrıca Başkent Üniversitesi girişinde yapılacak U dönüşü alt geçidi ile şehir merkezi yönünde güvenli ve hızlı ulaşım gerçekleşecek.

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YAYALAR UNUTULMADI

Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Yolu üzerinde araçların kesintisiz ulaşımı kadar yayaları da önceleyen düzenlemeye gidiyor.

Başkent Üniversitesi önüne yapılan araç alt geçidinin yanı sıra yayaların da güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçebilmesi için yaya alt geçidi yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.


 

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