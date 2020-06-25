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Dün 12 kuruş zam gelen benzine bugün 22 kuruş indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), dün 12 kuruş zam yapıldığını duyurduğu benzinin litre fiyatına 26 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere 22 kuruş indirim yapıldığını duyurdu.
Dün 12 kuruş zam gelen benzine bugün 22 kuruş indirim

EPGİS'in açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 26/06/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 22 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."

Ankara ve İzmir'de ortalama 6.57 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6.35 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6.51 liradan 6.29 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

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