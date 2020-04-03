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Dün indirim, bugün zam geliyor

Benzin fiyatına dün indirim gelirken bugün ise tekrar zam geliyor. Benzine bu gece yarısından itibaren 20 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
Dün indirim, bugün zam geliyor

Benzin fiyatına zam geliyor. Benzine dün akşam saatlerinde 14 kuruşluk zam gelmiş ve uzun bir aradan sonra İstanbul'da benzinin litre fiyatı 5 lira altına gerilemişti.

Benzine gelen indirim çok uzun sürmedi. Bu gece yarısından itibaren benzin fiyatına 20 kuruşluk bir zam gelmesi bekleniyor.

20 kuruşluk zam sonrası Ankara'da ortalama 5,06 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,26 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 4,99 liradan 5,19 liraya, İzmir'de 5,06 liradan 5,26 liraya çıkacak

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