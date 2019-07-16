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Dün rakiptik şimdi refikiz

Büyük Çamlıdere Festivali, AK Parti ile CHP'lileri biraraya getirdi. AK Partili Belediye Başkanı Hazım Caner Can ile CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş birlik beraberlik mesajı verdi. Yavaş "Dün rakiptik şimdi refikiz" dedi.
Dün rakiptik şimdi refikiz

Çamlıdere’de bu yıl 51.’si düzenlenen Büyük Çamlıdere Festivali, Aluçdağı Milli Parkı’nda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Büyük Çamlıdere Festivali, AK Parti ile CHP'li belediye başkanları ile milletvekillerini biraraya getirdi. Festivalde AK Partili Belediye Başkanı Hazım Caner Can ile CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş birlik beraberlik mesajı verdi. 

Festivale AK Parti Ankara milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da katıldı.

Festivalde birlik ve beraberlik mesajı veren Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, “Büyükşehir Belediyemizle birlikte Ankara’mız için el ele, kol kola, omuz omuza vereceğiz” dedi.

25 ilçe belediye başkanına iş birliği çağrısı yapan Mansur Yavaş ise şunları söyledi: “Dün belki rakiptik belediye başkanı olarak ama şimdi refikiz. İnşallah 25 belediye başkanı olarak, tüm milletvekilleri olarak yan yana gelip birlikte daha iyi nasıl hizmet yaparız diye, şehrimizin ekonomisini nasıl kalkındırırız diye çalışmalara başladık ve yapmaya da devam edeceğiz. Ayrım yapmadan rekabeti bir yana bırakarak, Ankara’yı Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği dünyaca tanınan bir başkent yapmaya söz veriyorum.”

Mansur Yavaş ve Hazım Caner Can Ankara Seymenlerinin yoğun alkış aldığı festivalde vatandaşlarla birlikte misket oynadı.

 

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