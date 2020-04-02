Dün zam geldi bugün indirim geldi: Benzinde indirim

Akaryakıt ürünlerinden benzine bir indirim daha geliyor. Benzin fiyatları 03/04/2020 itibarıyla 14 kuruş daha düşürülecek.
Dün benzinin litre fiyatına 8 kuruş zam yapıldı, otogazda ise 95 kuruş indirime gidilmişti.
Akaryakıt ürünlerinden benzine bir indirim daha geliyor. Benzin fiyatları 03/04/2020 itibarıyla 14 kuruş daha düşürülecek.
Dün benzinin litre fiyatına 8 kuruş zam yapıldı, otogazda ise 95 kuruş indirime gidilmişti.
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