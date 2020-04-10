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Dünya Atletizm Birliğinden olimpiyat kota mücadelesi için yeni karar

Dünya Atletizm Birliği, Tokyo Olimpiyatları için kota mücadelesinde bu yıl 30 Kasım'a kadar yapılan derecelerin dünya sıralamasını etkilemeyeceğini duyurdu.
Dünya Atletizm Birliğinden olimpiyat kota mücadelesi için yeni karar

Dünya Atletizm Birliği, Tokyo Olimpiyatları için kota mücadelesinde bu yıl 30 Kasım'a kadar yapılan derecelerin dünya sıralamasını etkilemeyeceğini duyurdu.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Atletizm Birliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatları için yeni yol haritasını netleştirmeye devam ediyor.

Bu çerçevede Atlet Komisyonunun önerisini dikkate alan Dünya Atletizm Birliği, sporcuların yeterli hazırlık yapamayacakları gerekçesiyle bu yaz sezonunun dünya sıralamasına etki etmemesi kararı aldı. 6 Nisan'dan geçerli olmak üzere 30 Kasım'a kadar yapılacak tüm dereceler, kayıtlara girecek ancak olimpiyat baraj geçme niteliği taşımayacak.

Bu süreçte dünya sıralaması hesaplaması da dondurulacak. 1 Aralık 2020'den başlamak üzere yol yarışmalarında 31 Mayıs 2021, pist yarışmalarında ise 29 Haziran 2021'e kadar sürecek "ikinci kota alma periyodunda" normal uyulama kaldığı yerden devam edecek.

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