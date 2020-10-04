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'Dünya Ayçiçeği Koleksiyonu Bahçesi' sonbaharı renklendirdi

Edirne'deki ayçiçeği tarlalarının hasat edilmesine rağmen, bahçedeki ayçiçekler ekim ayında da doğanın sarı örtüsünü gözler önüne seriyor.
'Dünya Ayçiçeği Koleksiyonu Bahçesi' sonbaharı renklendirdi

Edirne'deki "Dünya Ayçiçeği Koleksiyonu Bahçesi" sonbahara renk katıyor.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Bilimsel Araştırma Projesi ve TÜBİTAK iş birliğinde, Trakya Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Yolu'nda oluşturulan bahçede 250 ayçiçek türü yer alıyor.

Bölgedeki ayçiçeği tarlalarının hasat edilmesine rağmen, bahçedeki ayçiçekler ekim ayında da doğanın sarı örtüsünü gözler önüne seriyor. Ayçiçekleri sarının birçok tonuyla görsel bir şölen sunuyor.

TÜ Bitki Islahı Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trakya'da her yıl ayçiçek tarlalarının adeta bir sarı örtü gibi doğayı kapladığını söyledi.

Tarlaların hasat edildiğini ancak Dünya Ayçiçeği Koleksiyonu Bahçesi'nin çeşitleriyle adeta bir doğal stüdyo oluşturduğunu belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Dünya Ayçiçeği Koleksiyonu Bahçesi uluslararası iş birliğiyle TÜBİTAK projesi çerçevesinde oluşturduğumuz bir bahçe. Trakya'da sarı gelin tarlaları tamamen kaplıyordu ama hasat edildi. Ancak bizim bahçemiz ekim ayı olmasına rağmen güzel bir görsel sunmaya devam ediyor. Buradan geçenler ayçiçekleri görüp fotoğraf çekiyor. Asıl amacımız Edirne'de bu anlamda da bir konsept oluşturmak. Bahçemizi her zaman gelip ziyaret edebilirler. Gelinler ve damatlar gelip fotoğraf çektirebilirler. Gördünüz gibi 250 ayçiçek türüyle sarının değişik tonlarını bahçemiz renklerini sunuyor."

Dünya Ayçiçeği Koleksiyonu Bahçesi temmuz ayında düzenlenen törenle açılmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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